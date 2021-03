RA De Vries (D66): meer stemmen dan partijgenoot Vijlbrief, niet in Kamer

Aan de verkiezingen van vorige week deden twee RA’s mee. Beiden stonden laag op de kieslijst en hadden derhalve veel voorkeursstemmen nodig om in de Kamer te komen. Dat is beiden niet gelukt, maar Ojanne de Vries-Chang leverde een opvallende prestatie.

Voorkeursstemmen

rsstemmen nodig om naar Den Haag te kunnen. Dat is haar niet gelukt, maar met 1981 stemmen heeft zij het beduidend beter gedaan dan haar veel bekendere financiële collega en partijgenoot Hans Vijlbrief. Zijn vakje werd bij de verkiezingen maar 947 keer rood gekleurd. De andere RA op het imposante verkiezingsbiljet was Arend Palland uit Hattem. Hij stond op plek 30 van de lijst van de ChristenUnie, een partij die uitkwam op 5 zetels. Ook Palland had 17.105 voorkeursstemmen nodig, maar bleef daar met 302 stemmen erg ver van verwijderd.