Personalia | Jethro Vrouwenfelder partner bij EBBEN Partners 

EBBEN Partners breidt zijn Onderzoeks en Audit, Riskmanagement en Complianceteam verder uit met de komst van Jethro Vrouwenfelder (48). Hij treedt per direct toe als partner, meldt EBBEN.

Vrouwenfelder is een ervaren financieel forensisch onderzoeker (fraudeonderzoeker) die sinds 2004 in die hoedanigheid actief is. Hij stapt over van Deloitte, waar hij Senior Manager Forensics & Financial Crime was. Daarvoor was hij werkzaam bij BDO als forensisch financieel onderzoeker.

Jethro Vrouwenfelder zal het Onderzoeks en Audit, Riskmanagement en Complianceteam verder versterken en uit gaan bouwen. Met het aantrekken van Vrouwenfelder kan EBBEN zich verder profileren op het gebied van Onderzoek en Forensische diensten voor onder andere accountantskantoren, advocatenkantoren en binnen de vastgoed- en healthcaresector.

Het team van EBBEN groeit door de komst van Vrouwenfelder tot zeven forensic onderzoekers, waarvan drie RA’s. EBBEN is in 2015 opgericht door enkele senior professionals op het gebied van governance, risk en compliance, met een specialisatie in fraude en integriteit.

Ook jouw personaliabericht op Accountancy Vanmorgen? Mail de redactie: redactie@accountancyvanmorgen.nl