Rechter vindt dat Pearle zijn boeken gesloten mag houden

Al in juli 2019 sloot brillenbedrijf EssilorLuxottica een deal met GrandVision, onder meer bekend van Pearle, om het bedrijf voor 5,5 miljard euro over te nemen. Maar Grandvision weigert zijn boeken te openen. De rechter geeft het bedrijf gelijk.

Coronacrisis

EssilorLuxottica, maker van onder andere RayBan-zonnebrillen, mag geen documenten van Pearles moederbedrijf GrandVision inzien. Dat besliste de rechter in Amsterdam dinsdag. De partijen ruziën al langer over hoe GrandVision met de coronacrisis omgaat. Het bedrijf heeft winkels gesloten en andere bezuinigingen doorgevoerd. Het Frans-Italiaanse bedrijf wilde vervolgens documenten van GrandVision inzien om te bepalen hoe het bedrijf met de coronacrisis is omgegaan.

‘Geen goede argumenten’

GrandVision weigerde dat, waarop EssilorLuxottica naar de rechter stapte. In een kort geding besliste de rechter al dat EssilorLuxottica geen goede argumenten had om de documenten in te zien. Dat werd dinsdag bevestigd in hoger beroep. GrandVision en zijn eigenaar, de investeringsmaatschappij HAL, spanden ondertussen een arbitragezaak aan in Genève, omdat EssilorLuxottica afspraken zou hebben geschonden. In die procedure zijn de partijen een beperkte inzage van documenten overeengekomen. Daarom had EssilorLuxottica geen rechtmatig belang bij het inzien van andere stukken.

Deadline nader

De vraag is alleen of de overname er nog wel komt. Door contractuele afspraken is de prijs ondertussen al opgelopen tot 7,3 miljard euro. Als de verkoop niet voor eind juli rond is, vervalt de deal en moet EssilorLuxottica 400 miljoen euro aan GrandVision betalen.