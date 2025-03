CFO detacheerder pleegde bedrog bij overname door Belgische private equity

Dat oordeelt de rechtbank in Amsterdam; het gaat om een tussenvonnis. Bekeken moet nog worden wat precies de schade is die de koper heeft geleden. De uitspraak is gedaan door de Netherlands Commercial Court, die zich buigt over internationale rechtszaken.

Verzekeraars keren uit

Welten werd per 30 december 2022 overgenomen door de Belgische investeerder Straco. In het proces voorafgaande aan de verkoop had Welten een brutoresultaat (EBITDA) van € 12,5 miljoen gemeld, wat later werd gecorrigeerd naar € 10,4 miljoen. Partijen kwamen uiteindelijk een verkoopprijs van € 103 miljoen overeen, met een zogeheten earn-outregeling van € 15 miljoen als het resultaat van Welten over 2023 aan bepaalde eisen voldeed.

Maar halverwege 2023 wil Straco toch nog eens in de boeken neuzen, want het vermoeden is dat er met de cijfers is gerommeld. De kwestie wordt ook gemeld bij de verzekeraars met wie Straco een warranty & indemnity-verzekering heeft gesloten, een soort dekking voor ‘verborgen gebreken’ die na een deal aan de orde komen. De verzekeraars keuren de claim goed en keren € 6,75 miljoen uit.

Kosten doorgeschoven, resultaten verzwegen

Dat is echter maar een deel van de schade, vindt Straco, die voor de rechter claimt € 40 miljoen schade te hebben geleden. Voormalig Welten-eigenaar One Two Capital heeft namelijk bepaalde kosten uit 2022 doorgeschoven naar 2023; bovendien zijn de inkomsten hoger en de kosten lager gepresenteerd. Tot slot is niet gemeld dat de resultaten over het laatste kwartaal van 2022 beduidend slechter waren dan verwacht, aldus Straco. Welten heeft de koper bewust misleid, want die zou met de huidige kennis feitelijk maar € 65 miljoen hebben willen betalen, zo heeft het laten berekenen door Deloitte.

Bedrog

De rechter is het met Straco eens. De CFO van Welten verleende ten onrechte haar goedkeuring aan het schuiven met kosten en het treffen van een voorziening voor opgebouwde vakantierechten. “Het doel daarvan was om te verbergen dat de target minder winstgevend was in 2022, het jaar voorafgaand aan de overdracht van de aandelen.” De handelingen van de CFO kunnen worden toegerekend aan One Two Work, de tussenholding die als verkoper optrad en een dochter is van One Two Capital, aldus de rechter. En die handelingen kunnen worden gekwalificeerd als bedrog: “Dit betekent dat de verkoper bepaalde garanties heeft geschonden, en dat de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid die in de Share Purchase Agreement (SPA) zijn opgenomen, toepassing missen.” One Two Work wordt dus volledig aansprakelijk geacht voor de schade die is geleden ten gevolge van de schending van de garanties. Maar hoe hoog die schade is, dat wil de rechter nog eens apart beoordelen. One Two en Straco moeten allebei nog aangeven wat dan precies de verkoopprijs zou zijn geweest als de koper van het schuiven met kosten had geweten. De zaak vervolgt over minimaal twee maanden.

Rechtbank Amsterdam, 5 maart 2025