W&J lanceert specialist in bedrijfsovernames voor het mkb

W&J Accountants en Adviseurs introduceert een nieuw merk: Bloom Corporate Finance. De initiatiefnemers richten zich daarmee volledig op strategisch overnameadvies voor ondernemers die willen groeien, kopen of verkopen. Denk aan begeleiding bij bedrijfsovernames, buy & build-strategieën, financieringsvraagstukken en waarderingsrapportages.

Bloom is een initiatief van W&J Accountants en Adviseurs en bouwt voort op ruim 20 jaar ervaring in het adviseren van familiebedrijven en mkb-ondernemers. Onder de naam Bloom Corporate Finance bundelt W&J de jarenlange expertise op het gebied van bedrijfsovernames, bedrijfswaarderingen en groeistrategieën om mkb-ondernemers optimaal te begeleiden in elke fase van hun zakelijke ontwikkeling.

Het team – bestaande uit accountant en overnamespecialist Jan van den Berg AA, jurist en fiscaal adviseur mr. Martine A. Schwagermann en registeradviseur bedrijfsopvolging Matthijs van Amsterdam AA RAB – combineert diepgaande expertise met een persoonlijke aanpak.

De naam ‘Bloom’ staat symbool voor groei, bloei en toekomstgericht ondernemerschap, meldt het bedrijf. ‘Bij Bloom Corporate Finance geloven we dat strategisch advies pas écht waardevol is als het aansluit bij de ambities én het karakter van de ondernemer. Daarom werken we met een multidisciplinair team van ervaren overnameadviseurs, juristen en business valuators.’

Jan van den Berg, accountant en overnamespecialist: “Elke onderneming doorloopt groeifases. Of je nu klaar bent om jouw bedrijf te verkopen of juist wilt uitbreiden via een overname: wij zorgen voor de juiste voedingsbodem. Met deskundigheid én betrokkenheid begeleiden wij onze klanten richting een succesvolle oogst.”