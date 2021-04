Fiod koopt rechtsvervolging af

Autodealer en zakenman Louis Snellers (64) uit het Twentse Deurningen heeft een jarenlang conflict met de Belastingdienst in zijn voordeel beslist. ‘Zonder schroom hebben ze tegen me samengespannen. Maar toen ik daarvan de bewijzen in handen had, wilden ze wel graag met me onderhandelen. Toen was het ineens vlot beklonken’, zegt hij in het AD.

Celstraf

De Fiod deed in maart 2002 een inval bij Snellers. Elf jaar later werd hij in hoger beroep veroordeeld voor met name onjuiste belastingaangiften. Hem werd onder meer aangerekend dat hij een sportauto verkocht aan een persoon, die hem betaalde met grote contante bedragen, terwijl hij kon weten dat het geld afkomstig was van drugshandel. De zakenman kreeg achttien maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Na aftrek van voorarrest bleef er drie maanden gevangenisstraf in een gesloten inrichting over.

Procedures

Na zijn detentie vocht Snellers de belastingclaim in een civiele procedure aan. Het gerechtshof oordeelde in 2017 dat hij recht had op teruggave van ongeveer 3 miljoen euro. Hoewel zijn omgeving hem aanraadde het hierbij te laten, startte Snellers een nieuwe procedure om vanaf 2004 een schadevergoeding, plus belastinggeld van zijn zakenimperium terug te eisen. Dit resulteerde vervolgens in nog eens een miljoenen teruggave. ’Het vonnis in 2017 bewijst dat mijn handelwijze altijd correct is geweest. In plaats van te weinig belasting heb ik gewoon te veel betaald. Het tegenovergestelde van mijn veroordeling’, claimt hij tegenover het AD.

Persoonlijk aansprakelijk

En daarmee was de kous voor Snellers nog niet af. Hij meende dat acht medewerkers van de Fiod bewust tegen hem hebben samengespannen en wilde hen persoonlijk aansprakelijk stellen voor emotionele en financiële schade. Snellers beweert dat hij ‘volop bewijs in handen heeft’ dat er meineed en valsheid in geschrifte is gepleegd om hem te dwarsbomen. Volgens hem zag de Belastingdienst in dat Snellers een sterke zaak had. In onderhandelingen mocht Snellers zijn schadevergoeding – naar verluidt circa 5 miljoen euro – zelf invullen en hoefde hij ook geen geheimhoudingsclausule te tekenen. De enige voorwaarde is dat Snellers afziet van verdere juridische stappen tegen het Rijk en de Belastingdienst/Fiod.

Zwartgelakt

De Twentenaar heeft zijn verhaal gedaan tegenover het Algemeen Dagblad. ‘De mensen mogen eigenlijk ook wel weten hoe meedogenloos de overheid zich kan opstellen tegen haar eigen burgers. Er hebben mensen staan liegen, onder ede en met de vingers in de lucht, hè?’ Hij verwijst naar de toeslagenaffaire, waarin burgers ten gronde zijn gericht door de Belastingdienst. ‘Je verwacht dat niet. Je denkt dat de overheid eerlijk is. Dat ze geen rancune kent. In mijn zaak is echt alles erbij gehaald om het maar groter te maken.’ Net als in die affaire kreeg Snellers aanvankelijk alleen stukken waar veel regels en namen zwartgelakt waren. Het gerechtshof besliste daarna echter dat hij ze ongecensureerd moest krijgen. ‘Ik heb genoeg munitie om er een tiendelige angstaanjagende thriller over te schrijven. Het is amper te beschrijven wat een vieze spelletjes er zijn gespeeld. Onder het mom: we sturen gewoon de FIOD op hem af, dan vinden we altijd wel wat. Er is regelmatig gelogen. Maar gezien de hoge vergoeding in mijn geval is het een thriller met een happy end.’

