NOW-4: 74.000 aanvragen en 3,2 mrd aan steun

UWV heeft in totaal ruim 74.000 aanvragen toegekend voor de vierde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze werkgevers hebben samen zo’n 1,3 miljoen mensen in dienst. De meeste toekenningen gaan naar de sectoren horeca en catering, detailhandel en overige commerciële dienstverlening.

Circa 3,2 miljard euro

De vierde periode NOW was goed voor 77.496 aanvragen. Daarvan zijn er 3.444 afgewezen, omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden. De overige 74.052 werkgevers hebben inmiddels allemaal de eerste termijn van het voorschot ontvangen, aan een groot deel is inmiddels ook de tweede termijn overgemaakt. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald. In totaal verwacht UWV zo’n 3,2 miljard euro aan voorschotten over te maken voor de vierde periode NOW. Daarvan is nu dus zo’n 2,1 miljard euro uitgekeerd. In totaal is er al 18,2 mrd aan NOW-steun toegekend.

Aanvragen Totaal bedrag NOW-1 139.000 7,9 mrd NOW-2 63.600 4,3 mrd NOW-3 77.000 2,8 mrd NOW-4 74.000 3,2 mrd

Factsheet

De factsheet die UWV vandaag publiceert geeft inzicht in de toekenningen per sector, arbeidsmarktregio en gemeente voor de vierde periode NOW. Ook is informatie opgenomen over het aantal toekenningen naar bedrijfsomvang.

Het grootste aandeel in het aantal toekenningen hebben de sectoren horeca en catering (18.703), detailhandel (17.727) en overige commerciële dienstverlening (10.135);

Het voorschotbedrag is het hoogst voor de sector horeca en catering (eerste termijn € 221 miljoen), gevolgd door overige commerciële dienstverlening (eerste termijn € 151 miljoen) en detailhandel (eerste termijn € 145 miljoen);

Het opgegeven verwachte omzetverlies is het hoogst in de sector horeca en catering met 73 procent. Het gemiddelde opgegeven verwachte omzetverlies voor alle werkgevers is 59 procent;

Veruit de meeste toekenningen, 49.223 in totaal, gaan naar werkgevers met minder dan 10 werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn goed voor 438 toegekende aanvragen;

Van alle arbeidsmarktregio’s heeft Groot-Amsterdam het grootste aandeel in het aantal toekenningen (8.955), gevolgd door Rijnmond (5.380) en Midden-Utrecht (3.724).

Loket NOW-5 eerder en langer open

UWV bereidt zich nu voor op de aanvragen voor de vijfde periode NOW. Werkgevers kunnen dan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de maanden april tot en met juni 2021. In overleg met het ministerie is besloten om het loket voor de vijfde periode NOW vervroegd open te stellen en de aanvraagtermijn ook langer te laten duren. Aanvankelijk zouden werkgevers een aanvraag kunnen indien van 17 mei tot en met 13 juni. Die termijn wordt met vier weken uitgebreid. Werkgevers kunnen nu al vanaf donderdag 6 mei bij UWV terecht en een aanvraag indienen kan tot en met de laatste dag van de periode, woensdag 30 juni. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past de regeling uiteraard aan met de nieuwe data. De voorwaarden in de vijfde periode NOW zijn ongewijzigd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal 85 procent van de loonkosten voor de maanden april tot en met juni 2021. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt betaald in drie termijnen.