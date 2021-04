Werkgevers en werknemers willen noodsteun tot eind 2021

Vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW willen dat de coronasteunmaatregelen tot het einde van 2021 verlengd worden. Ze schrijven dit in een gezamenlijke brief aan informateur Tjeenk Willink, het demissionaire kabinet en de nieuwe Tweede Kamer.

CPB: steun afbouwen

In maart zei het Centraal Planbureau nog dat er goede redenen zijn om de steunmaatregelen juist af te bouwen. Dat kan volgens het bureau als de beperkende maatregelen worden opgeheven, maar ook als er voor langere tijd contactbeperkingen en lockdowns blijven.Te lang steun aan bedrijven is schadelijk voor de economie, aldus het CPB, en staat herstel in de weg. Hoe langer de steun duurt, hoe minder effectief die is en hoe meer die bedrijven er van weerhoudt om te vernieuwen.

Tien jaar tijd om af te betalen

FNV en VNO-NCW trekken samen op, omdat zowel werkgevers als werknemers er baat bij hebben als bedrijven meer lucht krijgen en personeel minder snel op straat komt te staan. In Den Haag wordt nog gesproken over een verlening van de noodsteun, en een herstelplan ligt ook op tafel bij de formatiegesprekken. Het herstelplan van FNV en VNO-NCW gaat ook in op schulden die ondernemers hebben opgebouwd bij de overheid, zoals uitgestelde belastingen. Ze zouden tien jaar de tijd moeten krijgen om die schulden af te betalen. Het nieuwe kabinet zou moeten afspreken om de komende 2,5 jaar niet te bezuinigen, en ook de lasten voor burgers en bedrijven niet te verzwaren, vinden de vakbond en werkgeversorganisatie.

Verder pleiten FNV en VNO-NCW bijvoorbeeld nog voor een fonds dat vanaf volgend jaar problematische schulden tijdelijk over kan nemen van burgers en ondernemers die in de problemen zijn gekomen door corona. Voor bedrijven die mensen gaan ontslaan moet er een regeling komen die ze stimuleert om jongeren aan het werk te houden en ouderen eerder te laten stoppen met werken. Een nationaal om- en bijscholingsprogramma moet jongeren die niet meer werken of nog aan de slag moeten, klaarstomen voor sectoren waar veel vraag is naar mensen. Het plan moet voor 1 juni klaar zijn en voor de komende 2,5 jaar gelden. De steunpakketten lopen nu per 1 juli af. Hoeveel geld het herstelplan van FNV en VNO-NCW zal kosten, is niet duidelijk. Maar volgens de voorzitters van de organisaties hoeft geld niet het probleem te zijn. ‘Zo’n herstelplan kan ook budgettair verantwoord, omdat Nederland met zijn staatsschuld dan nog altijd in de veilige regionen zit’, schrijven ze in de brief.