Belastingdienst trekt kwart meer sollicitanten

De Belastingdienst blijft een populaire werkgever. Vorig jaar kwamen er een kwart meer sollicitaties binnen dan in 2019. De fiscus heeft onder meer accountants nodig.

In totaal solliciteerden vorig jaar bijna 47.714 mensen bij de fiscus. De Belastingdienst ziet het aantal sollicitatiebrieven al jaren stijgen; in 2017 meldden zich nog zo’n 15.000 sollicitanten.

Positief voor de potentiële medewerkers is dat er ook meer plekken vrijkomen, al gaat dat minder hard dan de toename van het aantal sollicitaties. ‘Het aantal vacante posities nam in 2020 met 5% toe, de groei van het aantal sollicitanten met zo’n 25%. In 2019 waren er gemiddeld 11 sollicitanten per vacante positie, in 2020 was dat opgelopen tot 13.’ Volgens het blad Intermediair is de Belastingdienst nummer 10 op de ranglijst van meest populaire werkgevers; van de non-profitorganisaties is de fiscus de nummer 2.

Publiciteit werkt ook aanzuigend

De aantrekkingskracht van de Belastingdienst blijkt bij navraag onder sollicitanten en pas gestarte werknemers onder meer te zitten in de maatschappelijke relevantie van het werk, de inhoud van de functie, de ontwikkelmogelijkheden en de verantwoordelijkheid die je al vroeg in je carrière kunt krijgen. Ook geldt de Belastingdienst als een solide werkgever. Monique van de Bospoort, hoofd instroom: ‘Maar we zien ook dat sommige mensen juist vanwege de publiciteit extra gemotiveerd zijn om bij ons te gaan werken, om zo bij te dragen aan het verbeteren van de Belastingdienst. We zijn de afgelopen jaren regelmatig negatief in het nieuws. Maar dat lijkt geen effect te hebben op de aantrekkingskracht van de Belastingdienst als werkgever.’

Ook accountants gevraagd

Vorig jaar traden er 2.810 nieuwe medewerkers in dienst; dit jaar is er plek voor ruim 2.900 nieuwelingen. ‘Daarbij is de Belastingdienst vooral op zoek naar accountants, data-analisten, ICT’ers en – vanzelfsprekend – fiscalisten. Maar eigenlijk zijn er in bijna alle vakgebieden, in alle regio’s en op alle werk- en denkniveaus vacatures’, zegt Van de Bospoort.