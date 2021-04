RVO komt met geheugensteuntje TVL en Startersregeling

Vanaf welke datum is aanvragen mogelijk bij de verschillende regelingen waar de TVL uit bestaat? Het overzicht is soms ver te zoeken en daarom komt de RVO nu met de mogelijkheid om je aan te melden voor updates over de aanvraagperiodes zodra daar meer over bekend is.

Zo opent de TVL Q2 2021 bijvoorbeeld waarschijnlijk in mei, meldt de RVO. De exacte datum is echter nog niet bekend. Ondernemers kunnen zich daarom aanmelden voor een update. Zodra de regeling opent krijgen zij daar automatisch bericht van.

Op het aanmeldformulier zijn meerdere opties aan te vinken. Wanneer:

opent de Startersregeling;

opent TVL Q2 2021;

opent TVL Q1 2021 niet-mkb bedrijven;

komt het verzoek tot toetsing hoofdactiviteit TVL Q4 2020?

Schatting maken

Ondernemers kunnen overigens vast berekenen waarop zij mogelijk recht hebben. Met de Adviestool is snel een schatting te maken van de subsidiehoogte.