Informatieleveranciers willen met kort geding toegang tot KvK-gegevens afdwingen

De Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI) wil met een kort geding voorkomen dat de Kamer van Koophandel (KvK) de toegang tot informatie uit het handelsregister gaat beperken.

De kwestie draait om een maatregel van de KvK. Die gaat vanaf 1 december van dit jaar het databankenrecht handhaven met betrekking tot gegevens in het Handelsregister: de VVZBI-leden kunnen daardoor gaan informatie meer ophalen. Onder die leden zijn de leveranciers van bedrijfsinformatie Altares Dun & Bradstreet, CreditDevice, Creditsafe, Company.info en Graydon. Er loopt al een rechtszaak over de toegangsbeperking ‘maar de KvK weigert de uitkomst daarvan af te wachten’, aldus de branchevereniging. Met een kort geding wil die nu bewerkstelligen dat er geen veranderingen komen totdat er een uitspraak ligt in de zaak. ‘We hebben de rechter reeds gevraagd een oordeel te vormen over een onrechtmatig beroep van de KvK op het databankenrecht waarmee het wettelijk beschermde recht op hergebruik van handelsregisterinformatie dreigt te worden uitgehold’, zegt VVZBI-voorzitter Jeroen Kempers. ‘Deze procedure kost tijd en brengt onzekerheid met zich mee over toekomstige mogelijkheden voor hergebruik van informatie uit het Handelsregister.’

Overgangstermijn te kort

Nieuwe voorwaarden zijn al van kracht voor individuele afnemers van informatie, grootafnemers hebben een overgangstermijn tot 1 december. Maar dat is te kort, vindt Kempers. ‘Hoewel wij ons goed voorbereiden op alle scenario’s, inclusief het scenario om per 1 december in lijn met de nieuwe voorwaarden te kunnen opereren, betekent dit wel dat we de aankomende maanden flinke investeringen moeten doen in aanpassingen waar geen enkele klant op zit te wachten. Bovendien is het nog maar de vraag of de noodzaak tot die investeringen standhoudt na uitspraak van de rechter. Nu noodgedwongen allerlei processen aanpassen gaat ten koste van innovatie en nieuwe functionaliteit voor onze klanten.’

Signaleringsdienst

Het kort geding gaat ook over een signaleringsdienst waarmee de KvK afnemers inlicht over veranderingen in het Handelsregister. Die dienst is niet toegankelijk voor de VVZBI-leden. Dat vindt de vereniging discriminatie. ‘De KvK wil inkomsten optimaliseren en interpreteert hiervoor heel breed haar wettelijke taak. Ze kunnen het een pilot noemen, maar in feite zijn ze aan het discrimineren en dat moet een halt worden toegeroepen.’