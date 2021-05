Scheidend topman bleef bij EY om 1500 gulden

Rob Lelieveld vond zijn eerste vier weken bij EY zo saai, dat hij wilde vertrekken. Omdat hij 1500 gulden moest terugbetalen voor zijn opleiding, besloot hij te blijven. Na 41 jaar vertrekt hij bij EY om commissaris bij NN te worden.

Hagenees

Het Financieele Dagblad komt met een uitgebreid portret van de scheidend accountant, die opklom van leerling tot ceo van de assurancetak van EY. Als 18-jarige werd hij accountant-in-opleiding. Op zijn 33e was hij partner. Al vroeg in zijn carrière kwam Hagenees Lelieveld in aanraking met de verzekeringsbranche, de specialiteit van het EY-kantoor in Den Haag, dat ook de stad van Aegon en NN is. Hij maakte van dichtbij de fusie van NMB Postbank en NN tot ING mee, begin jaren negentig. Beïnvloed werd hij door management goeroe Eckhart Wintzen die bij zijn softwarebedrijf BSO een vernieuwende wind liet waaien.

Cultuur

In 2017 volgde hij Coen Boogaart op, die CEO van EY wordt. Aan Lelieveld de taak de cultuur bij de accountants van EY te veranderen. Toezichthouder AFM heeft dan net een kritisch rapport geschreven en EY doet het slechter dan de andere Big Four-kantoren. Lelieveld snijdt de accountants los van de adviseurs. Die vermenging is in zijn ogen een te grote hindernis om de rol van de accountant goed te vervullen.

Man zonder ego

Door anderen wordt hij omschreven als ‘man zonder ego’ en ‘dienend leider’. Donderdag stemden de aandeelhouders van Nationale Nederlanden (NN) in met zijn benoeming tot commissaris bij de verzekeraar.

