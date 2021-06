Fiscus onthult 190 miljoen verhuld vermogen

Met het programma ‘Verhuld vermogen’ heeft de Belastingdienst in 2020 zo’n 190 miljoen euro achterhaald in ruim 2600 potentiële zwartgeldzaken.

Met het programma Verhuld Vermogen doen enkele honderden medewerkers van de Belastingdienst onderzoek naar vermogen en inkomen dat buiten het zicht van de fiscus wordt gehouden. Er wordt uitgezocht of dat alsnog belast moet worden, eventueel in combinatie met een boete en/of rente. Wordt een strafbaar feit vermoed, dan kan het dossier zelfs overgedragen worden aan de FIOD.

Zwart sparen

Zwart sparen wordt steeds lastiger. Bankgeheimen zijn grotendeels verdwenen en er worden internationaal steeds meer gegevens tussen landen uitgewisseld. Tegelijkertijd ziet de Belastingdienst dat mensen hun toevlucht nemen tot verder opgetuigde, steeds inventievere constructies die het soms lastig maken om vermogen van iemand te achterhalen.

CRS

Het programma Verhuld Vermogen kent verschillende methoden om dat onbekende vermogen te vinden. Zo wordt onder andere onderzoek gedaan naar financiële gegevens die ruim 100 landen via de zogeheten Common Reporting Standard (CRS) over hun ingezetenen automatisch uitwisselen. Een ander voorbeeld is onderzoek naar debet-creditcards waarbij via betalingsverwerkers gegevens worden opgevraagd en geanalyseerd.

190 miljoen euro is in lijn met wat in eerdere jaren aan onbekend vermogen werd gevonden.