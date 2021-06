Relevante wetswijzigingen voor ondernemers per 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 vinden er een aantal wetswijzigingen plaats die relevant kunnen zijn voor jou als adviseur en de branche van je cliënten. Lees hier een kort overzicht van de meest significante wijzigingen!

Nieuwe btw-regels voor internationale e-commerce

Wanneer je cliënt een webshop of platform heeft en artikelen verkoopt aan landen in de EU, dient er rekening te worden gehouden met nieuwe btw-regels per 1 juli 2021. Dezelfde regels gelden voor dropshipping.

Geen drempelbedragen meer

Vanaf 1 juli 2021 is er een gezamenlijk drempelbedrag in de EU in plaats van een afzonderlijk drempelbedrag per land. Het gezamenlijke drempelbedrag wordt €10.000. Wanneer het totaalbedrag van alle landen bij elkaar onder de €10.000 blijft, mag je cliënt Nederlandse btw in rekening brengen. Wanneer de omzet boven het drempelbedrag uitstijgt, dan dient het btw-tarief van de EU-lidstaat waar de klant van je cliënt woont in rekening te worden gebracht.

Btw-vrijstelling van import tot €22 verdwijnt

Wanneer je cliënt goederen invoert in de EU, dan is er op dit moment sprake van invoer-btw op pakketten die een waarde hebben van maximaal €22. Vanaf 1 juli 2021 verdwijnt die vrijstelling. Bij de invoer van goederen in de EU dient er vanaf 1 juli 2021 invoer-btw betaald te worden. Goederen in een zending van maximaal €150 zijn hiervan vrijgesteld.

Platforms en het afdragen van btw

Wanneer je cliënt producten via een platform verkoopt, is je cliënt verantwoordelijk voor de btw-afdracht over deze producten. Vanaf 1 juli 2021 zijn deze platforms verantwoordelijk indien het platform een ‘actieve rol’ speelt. Een actieve rol in dit kader houdt in dat dat er meer gedaan wordt dan alleen vraag en aanbod samenbrengen in een digitale omgeving.

Lees hier meer over de veranderingen omtrent btw-regels voor internationale e-commerce.

Stijging minimumloon

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers vanaf 21 jaar die een volledig dienstverband hebben, wordt per 1 juli 2021:

€ 1.701,80 per maand

€ 392,55 per week

€ 78,51 per dag

Bestuur en toezicht

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking waarmee wordt aangesloten bij de bestaande regels voor de BV en NV. Dit betekent dat na 1 juli 2021 dezelfde regels gelden voor alle rechtspersonen in het kader van bestuur en toezicht. Lees hier meer over de veranderingen die deze nieuwe wet met zich meebrengt.

eHerkenning

Per 1 juli 2021 is het niet meer mogelijk om bij overheidsinstanties in te loggen met niveau 1 van eHerkenning. Dit niveau houdt in dat er alleen een gebruikersnaam en wachtwoord nodig is om in te loggen. De niveaus 2-4 blijven beschikbaar.

eHerkenning is een inlogmiddel waarmee je bij meer dan 400 overheidsdiensten veilig kunt inloggen. Het is te vergelijken met een DigiD, maar dan specifiek voor ondernemers die staan ingeschreven bij de KvK. Het doel ervan is om het zakendoen tussen het bedrijfsleven en (semi)overheidsinstellingen betrouwbaarder en veiliger te maken. Door eHerkenning heb je nog maar één inlogmiddel nodig om in te loggen bij allerlei verschillende overheidsinstanties voor al je cliënten.

Overzicht wetswijzigingen

Een overzicht van alle wetswijzigingen per 1 juli 2021 kan gevonden worden op de website van de KvK.