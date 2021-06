FIOD onderzoekt belastingfraude met sociale premies door uitzendbureau

De FIOD heeft woensdag een pand in Middelburg doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude en valsheid in geschrifte. Een 64-jarige man uit de Zeeuwse plaats wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven aan de verboden gedragingen van twee vennootschappen, waardoor te weinig premies sociale verzekeringen werden afgedragen aan de Belastingdienst. Hierdoor is ruim 1,3 miljoen euro aan sociale premies misgelopen, meldt de fiscale opsporingsdienst.

Aangiften loonheffing

Na bevindingen van de Belastingdienst tijdens de controle van aangiften loonheffing is de FIOD een onderzoek gestart. Het vermoeden was dat de aangiften loonheffing onjuist waren en werden onderbouwd met valse verklaringen. Hierdoor werden te weinig sociale premies in Nederland geheven.

Uitzendbureau

Het gaat om een uitzendbureau in een EU-land dat EU-werknemers detacheerde aan een Nederlandse onderneming. Als een werknemer maximaal twee jaar wordt gedetacheerd aan een ander EU-land, blijft hij in beginsel sociaal verzekerd in het land van herkomst en hoeven in Nederland geen sociale premies te worden afgedragen. Daarvoor moet de werknemer wel een A1-verklaring aanvragen in zijn land van herkomst. Het vermoeden is dat deze A1-verklaringen nooit zijn aangevraagd, maar door de werkgever valselijk zijn opgemaakt met als doel geen premies voor de sociale zekerheid op het loon van de werknemers te hoeven inhouden en af te dragen aan de Belastingdienst in Nederland. Mogelijk zijn deze valse exemplaren gebruikt ter onderbouwing van de aangiften loonheffing.

De FIOD vermoedt dat deze constructie speciaal is opgezet, zodat de verdachte man goedkopere arbeidskrachten in Nederland kon leveren en daarmee een economisch en fiscaal voordeel behaalde. De verdachte gaf leiding aan de vennootschappen en gaf vermoedelijk ook opdracht voor de fraude.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD