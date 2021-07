Brentjens doet stap opzij bij Visma | Yuki

Visma | yuki krijgt een duo aan de top. Het fintech bedrijf wordt vanaf 1 juli geleid door Ellen Sano en Rogier van den Heuvel. Oud topman Lucas Brentjens krijgt als board member een adviserende rol op gebied van productontwikkeling en strategie.

Gedeeld leiderschap

Sano is sinds 2015 werkzaam bij Yuki, eerst als sales manager en daarna als managing director Yuki België. Ze blijft operationeel verantwoordelijk voor Yuki België en krijgt daarnaast (product) development in haar portefeuille. Sano en Van den Heuvel krijgen de opdracht Yuki op een nieuw groeipad te zetten. Sano: “Rogier en ik versterken elkaar. Samen kunnen we onze ambities waarmaken, de groei aan houden en de samenwerking tussen de landen verder versterken.”

Van den Heuvel is sinds 2020 werkzaam als Managing Director Yuki Nederland. Hij blijft operationeel verantwoordelijk voor de Nederlandse Yuki organisatie, waaronder ook DizzyData en Yaarwerk vallen. Daarnaast krijgt hij finance in zijn portefeuille. “Wij denken dat het delen van de CEO positie een meer moderne aanpak van leiding geven is”, aldus Van den Heuvel. “We zijn geen organisatie met een sterke hiërarchie. Samen kunnen we veel sneller beslissingen nemen die vanuit verschillende invalshoeken benaderd zijn. We kunnen individueel werken of als een team als we dat willen.”

Natuurlijk moment

Brentjens is optimistisch over de weg die Yuki ingeslagen is: “Yuki is beland in een nieuwe fase, waarin ruimte is voor verdere groei en ontwikkeling. Dit is een natuurlijk moment om plaats te maken voor nieuw leiderschap. Ellen en Rogier vullen elkaar goed aan qua vaardigheden en persoonlijkheid. Daarmee draag ik Yuki over aan ervaren handen en blijf ik zelf vanuit de board nauw betrokken bij Yuki en andere bedrijven binnen de Visma Connected Experience voor Accountants.”

Yuki is sinds 2007 uitgegroeid tot topspeler op het gebied van boekhoudsoftware, actief in Spanje, België en Nederland. Sinds augustus 2020 is Yuki onderdeel van Visma. De afgelopen jaren is Visma’s portfolio voor de accountancymarkt dankzij een aantal strategische overnames sterk gegroeid. Dit stelt Yuki in staat om samen met haar zusterbedrijven een compleet ecosysteem aan oplossingen aan te bieden die accountantskantoren volledig kunnen ontzorgen.