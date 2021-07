Grant Thornton ziet veel digitale kwetsbaarheid in transport en logistiek

Ruim de helft van de websites in de transport- en logistieksector bevat onnodige ingangen. Die vormen een risico, omdat aanvallers ze gebruiken om te proberen in te loggen. Dat blijkt uit onderzoek van Grant Thornton.

Daarnaast bevat 18 procent van de websites verouderde software. Verouderde software kan kwetsbaarheden bevatten die aanvallers graag uitproberen als ingang om binnen te komen. “Dat betekent ook dat de gegevens die klanten achterlaten op die website niet veilig zijn” licht Migiel de Wit-Beets (Partner Cyber risk services bij Grant Thornton) toe.

Substantieel risico voor iedere onderneming

Cyberincidenten vormen een substantieel risico voor iedere onderneming. Niet alleen op financieel gebied, maar zeker ook qua imago en reputatieschade. Een hack legt niet alleen processen stil, maar kan ook voor korte of langere tijd de hele keten verlammen. De afgelopen tijd maakten verschillende incidenten duidelijk wat de impact van een digitale storing of aanval is. In juni 2017 was Maersk Line één van de zevenduizend bedrijven die werden getroffen door een wereldwijde aanval met gijzelsoftware. De containerrederij kon enkele weken niet werken en moest twee containerterminals in de Rotterdamse haven tijdelijk sluiten. Uiteindelijk moest het bedrijf 4000 nieuwe servers, 45.000 nieuwe pc’s en 2500 applicaties herinstalleren. De totale schade wordt geschat op 300 miljoen euro.

In de nacht van 4 op 5 april jl. werd Bakker Logistiek het slachtoffer van gijzelsoftware, waardoor de operatie in de warehouses in Zeewolde, Tilburg en Heerenveen stil kwam te liggen. De logistiek dienstverlener kon geen orders ontvangen, geen goederen verzamelen en geen ritten plannen. Dat leidde tot grote gevolgschade bij Albert Heijn, dat dagenlang kampte met lege kaasschappen.

Zeer recent vond een ransomware-aanval plaats bij een wereldwijde software update van Kaseya. ICT-bedrijven gebruiken die software om computersystemen van klanten op afstand te beheren. Ook veel klanten in Nederland zijn getroffen. Wereldwijd is 70 miljoen euro in cryptomunten aan losgeld geëist.

Benchmark transport & logistiek

De benchmark transport & logistiek is een nieuw initiatief van Grant Thornton. Met deze benchmark krijgen ondernemers snel zicht op de cyberrisico’s van hun website, om zo meer grip te krijgen op veilig ondernemen. De benchmark is één van de eerste in een serie benchmarks waarbij ondernemers sneller zicht krijgen op hun cyberrisico’s.