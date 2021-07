STAP-budget aanvragen kan pas vanaf 1 maart 2022, eerst proefperiode

Het STAP-budget vervangt per 1 januari 2022 definitief de fiscale aftrek scholingsuitgaven, werd onlangs door staatssecretaris Vijlbrief meegedeeld in een koninklijk besluit. Maar het aanvragen van de nieuwe tegemoetkoming kan pas vanaf 1 maart 2022, meldt UWV nu. Eerst start nog op 1 december van dit jaar een proefperiode.

STAP-budget

Iedereen in Nederland kan straks aanspraak maken op een STAP-budget van maximaal 1.000 euro per jaar. Dit budget voor een scholingsactiviteit kan dan bij UWV worden aangevraagd. STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie en is een publieke tegemoetkoming voor het financieren van scholing. Het STAP-budget vervangt de huidige fiscale aftrek bij de Belastingdienst voor scholingsuitgaven.

Iedereen die 18 jaar of ouder is en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan de subsidie aanvragen voor scholing gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Naar verwachting kunnen elk jaar 200.000 tot 300.000 werkenden en werkzoekenden van STAP gebruikmaken, meldt UWV. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. Jaarlijks is er 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het STAP-budget.

Proefperiode

Tot aan maart 2022 werken UWV en DUO hard aan de voorbereidingen van de invoering van STAP, meldt UWV. Zo maakt de uitvoeringsinstantie een website waar het budget digitaal kan worden aangevraagd. DUO werkt aan een scholingsregister waarin goedgekeurde scholingsactiviteiten worden opgenomen. Op 1 december start een proefperiode om kleinere, onvoorziene knelpunten zo mogelijk op te lossen. Die proefperiode duurt tot eind februari, waarna op 1 maart het loket zal kunnen openen.

Tot die tijd is er voor iedereen die wil investeren in de eigen ontwikkeling nog de mogelijkheid om met behulp van financiering vanuit ‘NL leert door’ een scholingsactiviteit te volgen.

