Btw-aangifte en eHerkenning: de 5 meestgestelde vragen

Zaterdag 31 juli moeten alle ondernemers weer hun btw-aangifte en betaling over het tweede kwartaal hebben gedaan. De Belastingdienst geeft antwoord op de meest gestelde vragen over eHerkenning.

Hoe doen ondernemers btw-aangifte bij de Belastingdienst?

Je kunt op drie verschillende manieren btw-aangifte doen bij de Belastingdienst. Dit kan via:

Administratiesoftware.

Een fiscaal dienstverlener.

Direct via de website van de Belastingdienst: Een eenmanszaak kan als natuurlijk persoon inloggen met DigiD of eHerkenning. Een bedrijf gebruikt eHerkenning.

Wat is eHerkenning?

Met eHerkenning kunnen ondernemers veilig en betrouwbaar inloggen bij meer dan 500 (semi-)overheidsorganisaties. Zoals de Belastingdienst en het UWV. Zowel eenmanszaken als rechtspersonen kunnen eHerkenning gebruiken. eHerkenning kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Om btw-aangifte te kunnen doen bij de Belastingdienst is betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) nodig.

Hoe vraag ik eHerkenning aan?

eHerkenning kun je aanvragen via een erkende eHerkenningsleverancier en is gebaseerd op de inschrijving van jouw bedrijf bij de KVK. Het aanvragen van eHerkenning duurt enkele werkdagen. Dit verschilt per leverancier. De verwerkingstijd van jouw aanvraag is afhankelijk van wat er in het Handelsregister is opgenomen en de door jou aangeleverde gegevens. Wie eHerkenning alleen wil gebruiken voor het doen van je btw-aangifte kan ook kiezen voor het speciale Belastingdienst EH3 inlogmiddel. Ondernemers kunnen dan compensatie voor de gemaakte kosten aanvragen. Let op! Het is niet mogelijk hiermee in te loggen bij de andere (semi-) overheidsorganisaties.

Is eHerkenning gratis?

Nee, eHerkenning is niet gratis. Om ondernemers tegemoet te komen, is er een compensatieregeling. Alle ondernemers die eHerkenning alléén nodig hebben voor het doen van hun belastingaangiften via Mijn Belastingdienst Zakelijk kunnen gebruikmaken van de regeling. Eenmanszaken kunnen kosteloos aangifte doen met DigiD. De compensatieregeling wordt aangevraagd als het inlogmiddel ‘Belastingdienst EH3 inlogmiddel’ wordt aangevraagd. Hiermee kan twee keer € 24,20 inclusief btw gecompenseerd worden. De compensatieregeling loopt van november 2020 tot en met juli 2022 en kan worden aangevraagd via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ondernemers die niet zelf de aangifte doen, hebben zij eHerkenning nodig?

Wie belastingzaken uitbesteedt aan een fiscaal dienstverlener, heeft zelf geen eHerkenning nodig. De fiscaal dienstverlener heeft mogelijk wél eHerkenning nodig.