Uw klant wordt in de ochtend gebeld door een medewerker die zich ziek meldt. Als werkgever mag uw klant niet vragen waar hij of zij last van heeft. Deze informatie is namelijk privacygevoelig. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens in het kader van verzuim dat een werkgever naar de medische achtergrond van de ziekte vraagt. Ook mag de oorzaak van de ziekmelding niet worden vastgelegd. Doet uw klant dit wel, dan kan dit een boete door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tot gevolg hebben.

Iedereen heeft het recht om gezondheidsgegevens zo veel mogelijk voor zichzelf te houden. Ook mag de oorzaak van de ziekmelding niet worden vastgelegd. Het is dus zaak om geen klachten, geen pijnaanduidingen, en ook geen namen van ziektes te noteren. Ook moet een werkgever er voor zorgen dat de verzuimregistratie niet zomaar online toegankelijk is. De privacywetgeving heeft als doel dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens in het kader van verzuim.

Dankzij de AVG is het bewustzijn voor een goede omgang met privacy en persoonsgegevens versterkt. Er wordt door werkgevers beter op gelet welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te registreren. Wel hebben werkgevers aangegeven dat de beleidsregels van de privacywetgeving niet makkelijk in de praktijk zijn toe te passen. De regels kunnen juist een goede en tijdige verzuimbegeleiding beperken. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de overheid is gehouden naar de praktische toepasbaarheid van de AVG bij arbodiensten en ondernemingen.

Enkele conclusies uit het onderzoek

Soms wordt er wel gevraagd naar de reden voor de ziekmelding

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers zich niet altijd aan de regels houden. Nog steeds wordt er door sommige werkgevers gevraagd naar de medische achtergrond van de ziekte.

Positief effect van de AVG-wetgeving

Door de AVG-wetgeving is er binnen bedrijven meer aandacht voor persoonsgegevens. Er wordt kritischer gekeken welke gegevens wel en welke niet mogen worden verwerkt. Gebleken is dat bedrijven hun processen en risicomanagement hebben aangepast naar de nieuwe wetgeving.

Werkgever alerter bij gezondheidsgegevens van medewerkers

Uit het onderzoek blijkt ook dat werkgevers minder verzuimoorzaken registreren en dat medische termen worden tegengehouden in de administratie. Wel wordt ervaren dat de communicatie ingewikkelder lijkt, juist omdat medische gegevens geen rol meer spelen in het gesprek tussen de werkgever en medewerker.

Ervaringen met beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens

Het onderzoek somt negatieve én positieve ervaringen op. Positief is dat de beleidsregels meer duidelijkheid bieden over hoe er omgegaan moet worden met de zieke medewerker in het kader van de privacywetgeving. Negatief is dat de beleidsregels niet eenvoudig zijn toe te passen in de praktijk. Daardoor zouden sommige werkgevers soms nog steeds vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte, terwijl dit juist niet mag.

Ervaringen in de eerste zes weken na de ziekmelding

Tot slot concludeert het onderzoek dat werkgevers nu minder snel aan hun medewerkers vragen wat er aan de hand is omdat zij bang zijn om fouten te maken. Daarom worden de beleidsregels ook wel als lastig ervaren.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd dat zij de uitleg van de beleidsregels van de privacywetgeving praktischer en toegankelijker zal maken. Dit zal gebeuren samen met de sociale partners. Het is de bedoeling dat de regels straks meer toegevoegde waarde hebben in de praktijk.

Wat mag wel?

Een werkgever mag wel om informatie vragen die nodig is om een inschatting te maken hoe lang de afwezigheid wegens ziekte gaat duren. Ook kan er gevraagd worden naar lopende werkzaamheden en afspraken daarover. Er moeten immers werkzaamheden overgenomen worden. Verder kan een werkgever vragen op welk telefoonnummer of (verpleeg)adres de medewerker te bereiken is. Bij langer verzuim zult een werkgever via de arbodienst of bedrijfsarts op de hoogte gesteld worden.

Tips voor een effectief ziekmeldingsgesprek

Het ziekmeldingsgesprek is de eerste mogelijkheid voor een werkgever om samen met de medewerker afspraken te maken die bijdragen aan (gedeeltelijk) terugkeren op de werkvloer. Als duidelijk wordt welke werkzaamheden de medewerker nog wel kan doen, en welke niet, dan hebben beide partijen daar baat bij.

