Feuilleton-Professional-in-de-knel-(10): “Wat vind je nu leuk aan het accountantsvak? Het lijkt mij zo saai…”

Susan was onrustig. Ze vroeg zich af of de keuze voor accountancy uiteindelijk wel een goede keuze was geweest. Regelmatig stelde ze vast dat de docenten tijdens de lessen aangaven hoe mooi het beroep van accountant kan zijn. Maar in de praktijk kreeg ze weinig ruimte om het geleerde echt toe te passen. En als ze met haar medestudenten sprak, dan constateerde ze dat die eveneens weinig ruimte kregen om nieuwe zaken op te pakken. Ze was bang dat wanneer ze straks klaar zou zijn met de opleiding -net als Pauline had opgemerkt – vooral bezig zou zijn met het controleren van dossiers. Het gesprek onlangs met Els had haar daar min of meer in die vrees bevestigd.

“Wat vind je nu leuk aan het accountantsvak?” vroeg een vriendin van haar een keer. “Het lijkt mij zo saai, alleen maar met cijfers bezig zijn.”

“Het is helemaal geen saai vak. Je ontmoet allemaal verschillende mensen, die je helpt om problemen te voorkomen of om op te lossen. En daarbij is het plezierig dat je veel verstand hebt van cijfers,” reageerde Susan.

Controle op tijdsbesteding

Maar het laatste jaar was er van dat klantcontact niet zoveel terecht gekomen. Natuurlijk lag dat ook Corona, dat besefte ze zelf ook wel. Maar ze merkte ook dat ze steeds drukker was met het vullen van dossiers en dat de controle op de tijdsbesteding alleen maar toenam. Onlangs was daar zelfs een programma voor geïnstalleerd. Ze had het daar nog met Rick over gehad. “Wat vind jij daar nu van, dat vennoten kunnen zien hoe lang ik een dossier heb openstaan? Ze verkopen het aan mij als dat ik dan minder op hoef te letten met tijdschrijven omdat het automatisch gaat, maar ik zie het toch vooral als controle.”

Rick zei troostend dat het in het ziekenhuis echt niet zoveel anders ging. Daar kreeg hij iedere dag een tijdschema met daarop de patiënten die hij moest behandelen. De tijd die hij daarvoor kreeg werd grotendeels bepaald door de zorgverzekeraar. Als voor een patiënt een langere behandelduur nodig was, moest hij een uitgebreid verzoek schrijven. “Ik haal de energie uit het patiëntencontact. En gelukkig zijn er collega’s die het agendabeheer en de contracten met de verzekeraars leuk vinden. Volgens mij noemen jullie dat laatste compliance,” zei hij glimlachend.

Misschien was dat wel wat haar tegenstond bedacht Susan. Die toenemende aandacht voor compliance. Er kwamen steeds meer regels bij en er waren studenten die dat geen enkel probleem vonden. Die waren juist blij dat er steeds meer werd voorgeschreven zodat de kans dat ze een fout zouden maken alleen maar af zou nemen. Maar Susan wilde juist dat ondernemers haar zouden vragen om haar expertise en niet vanwege het feit dat ze zo goed was in compliance. Dat laatste konden computers ook wel doen. Dat was ze helemaal met Cees eens.

Eindopdracht in je eigen tijd?

Maar nu moest ze aan de slag met haar eindopdracht. Een tijdje geleden had ze overleg met Dimitri en gevraagd of ze haar eindopdracht wellicht bij hem zou mogen doen. Dimitri had aangegeven dat dit op zichzelf geen probleem was, maar dat ze dan nog wel samen overleg zouden moeten hebben over de precieze formulering en uitvoering van de opdracht. Ze pakte haar smartphone en appte Dimitri

“Wanneer heb je tijd voor overleg over mijn eindopdracht?”

Dimitri reageerde vrijwel direct. “Nu?”

Susan besloot direct te bellen.

“Ik heb denk ik wel een leuke opdracht voor je,” zei Dimitri

“Ik ben benieuwd.”

“Nou, ik heb een vriend en die heeft een horecazaak en die heeft me onlangs gevraagd of ik eens mee zou willen denken over Corona-proof concepten.”

“Ik ben vervolgens aan de slag gegaan voor hem. Heb wat ideeën aangedragen en daar zaten best een paar leuke tussen zei hij. Nu moeten die ideeën verder uitgewerkt worden. Is er ook een echte businesscase van te maken of niet?”

“Klinkt interessant.” Susan merkte dat ze weer enthousiast werd. Dit was waarom ze voor het vak gekozen had. Ondernemers adviseren.

“Dus ik dacht meteen aan jouw eindopdracht. Zou dat iets zijn?”

“Denk het wel. Nog wel even overleggen met mijn docent. Maar volgens mij past het prima.”

“Er is niet veel budget. Voor mij is het vriendendienst.”

“Ik had al overleg gehad met Els en die heeft al aangegeven dat ik voor de eindopdracht geen kosten aan jou in rekening hoefde te brengen.” Susan was blij dat ze dit in ieder geval had weten af te stemmen met Els. Waarbij Els wel had opgemerkt dat ze ervanuit ging dat ze die eindopdracht wel grotendeels in haar eigen tijd zou doen.

“Dat is niet erg commercieel van jou en Els?” merkte Dimitri op “Ik ga er wel vanuit dat jouw advies toegevoegde waarde heeft voor mij en mijn vriend. Het is geen tijdverdrijf.”

Susan zuchtte. “Je krijgt waar voor je geld. Maar het is voor mij wel een leerproject.”

“Goed dan hebben we een deal. Kun je overweg met Miro?”

Jan Wietsma

