Aanvraag TVL Q2: accountantsproduct mag ook later

Ondernemers mogen ook na 20 augustus het accountantsproduct nog toevoegen aan hun TVL-aanvraag over het tweede kwartaal van dit jaar, benadrukt de RVO. De aanvraagtermijn sluit vrijdag.

De rijksdienst heeft de belangrijkste feiten over het accountantsproduct voor ondernemers nog op een rij gezet. Ondernemers die TVL Q2 hebben aangevraagd en niet direct een accountantsproduct toevoegden bij de aanvraag, krijgen van RVO bericht wanneer ze het accountantsproduct kunnen indienen om de aanvraag compleet te maken. ‘In dit bericht om aanvullende informatie staat hoe lang ze hiervoor de tijd hebben. Lukt het niet binnen die termijn, dan kunnen ze dit bij ons aangeven. Wij kunnen de termijn dan verlengen.’ Toevoegen van het accountantsproduct kan door naar de aanvraag te gaan in mijn.rvo.nl/tvl. Vervolgens openen ze de taak ‘Verzoek aanvullende informatie beantwoorden’.

Ook als ondernemers het accountantsproduct pas na sluiting van de aanvraagtermijn kunnen toevoegen, neemt de RVO de aanvraag in behandeling. ‘Na ontvangst is de aanvraag compleet en reageren we binnen uiterlijk 8 weken (13 in het geval van grote ondernemingen).’ Het accountantsproduct is nodig bij aanvragen boven de € 125.000.