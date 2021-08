Datalek bij fiscus: brieven aan belastingadviseurs verkeerd geadresseerd

De Belastingdienst heeft een aantal brieven over bezwaren tegen de box 3-heffing aan de verkeerde belastingadviseurs gestuurd. Van de fout is melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het gaat om brieven met dagtekening 14 augustus 2021, waarin de naam en het burgerservicenummer van personen staan vermeld. ‘Wij hebben onlangs brieven verstuurd aan fiscaal dienstverleners over het bezwaar vermogensrendementsheffing box 3 van hun klanten. Hierin staat dat het bezwaarschrift meeloopt in de massale bezwaarprocedure voor box 3’, aldus de fiscus over de inhoud van de brief.

Koppeling BSN en beconnummer liep fout

Het probleem is dat zulke brieven ook zijn verstuurd aan fiscaal dienstverleners die de betrokken persoon helemaal niet als klant hebben. ‘Bij het opstellen van de brieven is een fout gemaakt. Het koppelen van de burgerservicenummers aan beconnummers is niet goed gegaan. Hierdoor zijn er mogelijk gegevens van klanten waarvoor u niet de gemachtigde bent aan uw kantoor verzonden. Behalve naam en burgerservicenummer stonden er geen persoonsgegevens in de brief.’ De fout valt onder het lekken van persoonsgegevens. ‘Wij hebben deze fout daarom gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.’

Binnenkort wordt een juiste brief verstuurd en een algemene brief met meer informatie. De klanten van wie de persoonsgegevens gelekt zijn, krijgen een excuusbrief.