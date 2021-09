Cel dreigt voor Amstelveense RA wegens witwassen voor criminelen

Een RA uit Amstelveen heeft een celstraf van anderhalf jaar tegen zich horen eisen en een beroepsverbod van een jaar. Hij zou met zijn twee neven tonnen hebben witgewassen voor kopstukken uit de Amsterdamse onderwereld.

De naam van de accountant dook op in een uitgebreid witwasonderzoek dat Justitie deed naar aanleiding van liquidaties in de onderwereld en drugsimport via Urk. Berichten die de (inmiddels veroordeelde) verdachten in die zaken uitwisselden, duidden op hulp van de bovenwereld. Daarop werd het onderzoek ‘Tandem Financieel’ gestart. De criminelen wilden hun contante geld ongemerkt op de bank zetten om onder meer advocaten te betalen. Daarbij kwamen de RA en zijn twee neven in beeld.

‘Een van de allerbelangrijkste vertrouwensfuncties’

Zo is er twee keer € 15.000 overgemaakt naar een advocaat door een consultancybedrijf van een van de neven, tegen 5% ‘witwaskosten’. ‘Zij moeten facturen maken etc. om het wit te maken!’, bericht een van de betrokken criminelen daarover. Voorafgaand aan de eerste storting betaalt de RA € 18.150 aan het bedrijf van die neef. Het OM vermoedt dat het criminele geld steeds via valse facturen is witgewassen, zoals voor financiële ondersteuning van een neef aan de RA. En zo hebben de neven volgens justitie ‘omvangrijke onverklaarbare stortingen’ op hun rekeningen ontvangen. De RA zou voor vier ton aan zwart geld hebben witgewassen, zijn neven eveneens voor meerdere tonnen. Voor alledrie is achttien maanden cel geëist, de RA moet volgens de aanklager ook een beroepsverbod krijgen van een jaar. Hij noemt de functie van registeraccountant ‘een van de allerbelangrijkste vertrouwensfuncties in onze samenleving’.

Bron: Parool