Belastingdienst komt met scheiden-checklist

Uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat slechts drie op de tien stellen vooraf financiële afspraken op papier hebben gezet. De fiscus biedt daarom een scheiden-checklist aan, waarmee op een rij kan worden gezet wat je aan belastingen en toeslagen moet regelen als je gaat scheiden.

Volgens de Belastingdienst maakt een op de drie gescheiden stellen geen afspraken over het verrekenen van eventueel te ontvangen of terug te betalen toeslagen en 40% maakt geen afspraken over de verdeling van de hypotheekrenteaftrek van hun gezamenlijke koophuis. Het is niet verplicht om financiële afspraken te maken en vast te leggen tijdens de scheiding, maar Manuela van Blanken, scheiden-expert bij de Belastingdienst, raadt het wel aan. ‘Met het maken én vastleggen van financiële afspraken zorg je ervoor dat je geldzaken goed geregeld zijn. Ook is het fijn dat je op een later moment altijd op de afspraken kan terugvallen mocht er onduidelijkheid over zijn. Je kunt de afspraken bijvoorbeeld vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Misschien niet zo romantisch, maar het liefst maak je die afspraken en leg je dit vast als je nog samen bent, en dus nog goed met elkaar in gesprek kunt over jullie financiën.’

Recht op toeslagen niet uitgezocht

De fiscus geeft het voorbeeld van een paar dat ieder voor de helft eigenaar is van een eigen woning. Betaalt iemand de hypotheekrente voor de ex-partner, dan kan de rente aftrekbaar zijn als alimentatie wanneer er sprake is van een onderhoudsverplichting. ‘Dit kan je vastleggen naast de afspraken over onder andere partneralimentatie en verdeling van oudedagsvoorzieningen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan afspraken over hoe jullie omgaan met te betalen of terug te ontvangen bedragen aan belasting en toeslagen over de periode dat je nog samen was.’ Tijdig de nieuwe financiële situatie doorgeven in de voorlopige aanslag en toeslagen voorkomt verrassingen. Zo zoekt een kwart van de scheidende stellen niet uit of ze recht hebben op toeslagen. ‘Dat is zonde, want uit de peiling blijkt dat mensen na de scheiding vaker toeslagen ontvangen dan voor de scheiding (45% versus 37%).’

Een andere tip is om nog zoveel mogelijk in overleg aangifte inkomstenbelasting te doen, al dan niet als fiscaal partner. ‘Hiermee kunnen namelijk veel fouten voorkomen worden. Zo moet je bijvoorbeeld de inkomensgegevens van je ex-partner invullen in de aangifte. Dat wordt vaak vergeten.’ Wie nog het hele jaar als fiscaal partners aangifte doet, kan gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten nog een laatste keer gunstig verdelen.