Accountancy maakt zich op voor ‘war for talent’

Deloitte zegt de komende tijd meer dan 2000 mensen te moeten gaan werven. Mede om die reden heeft het accountants- en advieskantoor de salarissen en andere arbeidsvoorwaarden al opgeschroefd om aantrekkelijk te blijven voor nieuwe medewerkers. Dat schrijft het Financieele Dagblad.

Na de pandemie

Bestuursvoorzitter Hans Honig spreekt in de krant van een ‘uiterst krappe’ arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is de vraag naar diensten van Deloitte juist gestegen, nu de economische gevolgen van de pandemie voor veel klanten mee zijn gevallen. Deloitte heeft nu nog zo’n 6500 mensen in dienst, maar verwacht te kunnen groeien naar 7500. Tegelijkertijd ziet het kantoor mogelijk nog iets meer mensen dan normaal vertrekken. ‘Onder normale omstandigheden zouden we al in de loop van het jaar rekening houden met aantrekkende vraag, maar we hebben nu een inhaalslag te maken na het coronajaar’, aldus Honig in het FD.

Techniekprofiel

Schaars zijn vooral mensen met een meer exact bètaprofiel met kennis van technologie. ‘Vooral in dit soort specialistische hoeken van de arbeidsmarkt is de ”slag om talent” volop aan de gang’, aldus Honig. Hij ziet voor de nabije toekomst vooral veel werk voor zijn mensen bij de verdergaande digitalisering in diverse sectoren. Bovendien verwacht hij nog heel veel werk te krijgen aan de verduurzaming van de economie zoals de noodzakelijke energietransitie.