OM beschuldigt uitzendondernemer Heerlen van belasting- en faillissementsfraude

Een 55–jarige in Duitsland woonachtige Heerlenaar heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 30 maanden en een ontneming van ruim 8 ton tegen zich horen eisen. Volgens justitie beging de man in de periode van 2013 tot en met 2017 drie strafbare feiten. Daarbij gaat het om faillissementsfraude, het structureel niet afdragen van loonheffingen vervalsing van paspoorten.

Faillissementsfraude, loonfraude en valse paspoorten

Het eerste feit dateert volgens het Openbaar Ministerie uit 2013 en 2014, waarbij hij als bestuurder van een failliet gegaan uitzendbureau een fors bedrag aan de boedel had onttrokken. Op deze wijze benadeelde hij zijn schuldeisers. Bij drie andere uitzendbureaus waar de man het voor het zeggen had is er in de jaren 2014 tot en met 2017 vastgesteld dat er structureel onvoldoende loonheffing werd afgedragen. Tot slot werd de verdachte tenlastegelegd dat hij in 2017 twee vervalste paspoorten voorhanden had.

Schuld van miljoenen euro’s bij Belastingdienst

In zijn totaliteit hadden de bedrijven van de verdachte bij de Belastingdienst een schuld van miljoenen euro’s openstaan. De verdachte koos ervoor geen loonheffing te betalen ten koste van de Belastingdienst, stelde de officier in de rechtszaal. Ook koos hij ervoor gelden buiten het bereik van de curator te houden ten koste van de crediteuren én daarbij maakte hij ook nog eens gebruik van valse documenten.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.