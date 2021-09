Audit en assurance doet stapje terug bij EY

Waar Deloitte Nederland woensdag een kleine omzetstijging rapporteerde maakt EY donderdag een lichte omzetdaling bekend. De winst steeg wel met 11 procent. Opvallend is dat het aantal medewerkers daalde. De omzet per medewerker steeg wel.

Anders dan bij Deloitte behoort Audit en aussurance bij EY niet tot de omzetgroeiers. Integendeel, het kantoor noteerde een teruggang van ruim 1 procent. Deze taak is nog wel de grootste bij EY, gevolgd door tax. De divisie met de grootste groei was Strategie and Transactions (+16,2%). Volgens Jeroen Davidson, voorzitter raad van bestuur EY Nederland, is de omzet van de grootste bedrijfsonderdelen licht beïnvloed door terughoudende marktomstandigheden in een boekjaar dat gedomineerd werd door COVID-19 en de genomen overheidsmaatregelen. De groei van Strategy and Transactions wordt verklaard vanuit veel vraag naar de expertise van EY op het gebied van bedrijfstransformaties, digitalisering van bedrijfsmodellen, rendementsverbetering en M&A transacties, aldus Davidson.

Minder (reis)kosten

De operationele winst kwam hoger uit doordat EY ‘terughoudend’ is geweest met operationele kosten. Onder meer reiskosten vielen aanzienlijk lager uit, evenals de waarde van ingekochte diensten. Indien de pandemie ‘onder controle’ kan worden gehouden, verwacht Davidson in het lopende boekjaar een ‘gezonde groei’ te zien.

Opvallend is de daling van het aantal medewerkers met bijna 4 procent. EY Global kondigde onlangs aan 10 miljard euro te investeren in medewerkers, auditkwaliteit, strategie en technologie. EY Nederland zegt naast die investeringen ook ‘onverminderd’ in te zetten op het werven en behouden van toptalent.

Omzet in mln euro’s