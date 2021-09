Woestijnratfokker weet Belgische omzet niet, geeft boekhouder schuld van boete

Een woestijnratfokker vond het te veel werk zijn omzet naar België uit te splitsen. De boete die hij vervolgens kreeg wegens het niet afdragen van BTW in België, probeerde hij te verhalen op zijn administratiekantoor. Maar die vlieger ging niet op.

Uitsplitsen

In oktober 2016 vroeg de boekhouder van de Nederlandse woestijnratfokker hoeveel omzet hij in België realiseerde. Als die boven de 35 duizend euro kwam, moest hij bij onze zuiderburen BTW afdragen. De ondernemer antwoordde dat zijn omzet zeker boven dit bedrag uitkwam, maar dat hij zijn Nederlandse en Belgische omzet niet uitsplitste. Dan zou hij elke order handmatig in Excel moeten gaan bijhouden en daar had hij geen tijd voor, zo liet hij zijn boekhouder weten.

200.000 orders

In mei 2018 kreeg de fokker een brief van de Belastingdienst met de mededeling dat de Belgische fiscus om informatie over zijn omzet in dat land had gevraagd. De ondernemer vroeg zijn boekhouder wat dit betekende. Die herhaalde daarop zijn eerdere mededeling dat de ondernemer BTW-plichtig was in België zodra zijn omzet in dat land meer dan 35.000 euro bedroeg. Hij zou zijn Nederlandse omzet en Belgische omzet dus moeten splitsen in zijn boekhouding. Daarop schreef de ondernemer: ‘Dat is echt NIET mogelijk. Onmogelijk omdat te splitsen. Ik zou alles handmatig moeten nakijken. Dat zijn over de 200.000 orders. Dan kan toch niet? Ben ik 100 jaar mee bezig.’

Fikse boete

Op 8 november 2019 viel er een brief van de (Belgische) Federale Overheidsdienst Financiën bij de woestijnratfokker op de mat. Er waren verschillende inbreuken en onregelmatigheden vastgesteld met betrekking tot de btw-wetgeving. Hij kreeg ruim een ton aan btw-naheffing opgelegd, plus een boete van ruim veertigduizend euro. 20.980.00 EUR) en rente. De boete werd later teruggebracht naar 22.480 euro.

Zorgplicht

De ondernemer stapte naar de rechter omdat hij vond dat zijn boekhouder zijn zorgplicht had verzaakt. Die zou dus de kosten en boete dienen te betalen. De rechter stelde echter vast op een boekhouder niet de verplichting rust een ondernemer erop te wijzen dat hij aangifte in het buitenland moet doen. In dit geval had de boekhouder dit uit eigen beweging juist wel gedaan, wat voor de rechter tot de conclusie leidde dat het administratiekantoor niet in zijn zorgplicht te kort was geschoten. De woestijnratfokker was meerdere gewaarschuwd voor zijn btw-plicht in België. Hij werd veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Lees hier het vonnis.