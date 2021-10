Limburgse accountant verdacht in zaak grootste Belgische cocaïnevondst ooit

Naar aanleiding van de grootste cocaïnevondst ooit in de haven van Antwerpen zijn woensdag drie Nederlanders opgepakt. Eén van hen is volgens de regionale zender L1 een 37-jarige accountant uit Schinnen.

Aangehouden in Beek

Politie deed de invallen op verzoek van de Belgische justitie. De accountant, Joep H., werd aangehouden in een pand in Beek, een voormalig Rabobank-kantoor waarin ook een medisch centrum en fitnessbedrijf gevestigd zijn. Hij zou de accountant zijn van meerdere verdachten in dit dossier en ook betrokken zijn bij witwaspraktijken. Volgens de regionale zender, die zich baseert op niet nader gespecificeerde ‘informatie’, speelt hij een belangrijke rol in het dossier en wordt hij donderdag in Amsterdam verwacht voor een overleveringszitting. Daar wordt besproken of de accountant mag worden uitgeleverd aan België.

11.500 kilo

De arrestaties volgen na een lang justitieel onderzoek. Dat begon in 2019 toen de Belgische politie in een container met tropisch hout, afkomstig uit Costa Rica, 2800 kilo cocaïne vond. Op 27 oktober 2020 werd 11.500 kilo cocaïne in een container met oud ijzer gevonden, verborgen in een grote metaalconstructie. Het ging om de grootste cocaïnevondst ooit op Belgische en wellicht ook Europese bodem, aldus het Belgische parket.

Belangrijke rol

Joep H. wordt gezien als grote speler in de internationale cocaïneorganisatie. Volgens justitie is hij accountant van meerdere verdachten in dit dossier en heeft hij de financiële kennis in huis om bijvoorbeeld grote geldstromen te kunnen witwassen voor de organisatie. Hij wordt donderdag in Amsterdam verwacht voor een overleveringszitting. Daar wordt besproken of de accountant direct mag worden overgeleverd aan België.

Slechts advies

De hoofdrolspeler is zich van geen kwaad bewust. Hij claimt slechts accountant te zijn en niet meer dan een adviserende rol te hebben gespeeld voor verschillende partijen die in dit onderzoek opduiken. Volgens justitie is zijn invloed vele malen groter. Zo zou hij direct betrokken zijn bij het bestellen van containers hout in Costa Rica, waarin grote partijen cocaïne worden verstopt. Dat hout wordt weer opgeslagen in een loods bij Maastricht Aachen Airport. Raimon Maessen, de Nederlandse advocaat van Joep H, wilde tegenover L1 nog niet reageren. AccountantWeek meldt dat het op basis van eigen onderzoek concludeert dat de genoemde Joep H geen accountant maar fiscalist en financieel adviseur is. Hij zou gedeeltelijk eigenaar zijn van een administratiekantoor. De desbetreffende Joep H. van dit kantoor zou volgens AccountantWeek ooit bij Accon Avm en ZR Accountants hebben gewerkt.

Bron: L1, Accountantsweek