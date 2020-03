Eigenaar administratiekantoor krijgt 18 maanden cel

Een 65-jarige Limburger sluisde 750.000 euro door naar de rekening van zijn administratiekantoor. De rechtbank Den Bosch zet hem 18 maanden achter de tralies.

Luxe

De man was (mede)bestuurder van verschillende Verenigingen van Eigenaren. Dit stelde hem in staat grote geldbedragen over te maken naar de rekening van zijn kantoor. De bedragen variëerden van 40 tot 95 duizend euro, en één keer zelfs 240 duizend euro. Hij gebruikte het geld om schulden van het kantoor af te betalen maar ook voor privé-uitgaven. Opvallend is dat zijn medewerkers hem aanvankelijk alleen aanspraken op zijn gedrag. Pas toen dit geen effect had deden ze aangifte bij de politie.

Geschaad vertrouwen

Net als de rechtbank vindt het hof dat de man het vertrouwen dat de leden van de VVE’s in hem stelden, ernstig heeft geschaad. Het geld dat aan de verschillende VvE’s toebehoorde was bestemd voor huisvesting, een basisbehoefte. Leden van VvE’s sparen vaak jarenlang om te kunnen investeren in (groot) onderhoud van hun woningen. Als bewindvoerder beheerde de man de financiën van kwetsbare mensen die dit zelf niet konden. Zij moesten kunnen vertrouwen dat hij zorgvuldig met hun geld zou omgaan. De man heeft dit vertrouwen ernstig geschaad en grof misbruik gemaakt van zijn vertrouwenspositie.

‘Geen kantoor als andere’fraude

Drie jaar geleden sprak het Eindhovens Dagblad met de ondernemer, John van der L. De ooit in luxe levende man maakte toen een gebroken indruk. Na een carrière in het leger begon Van der L. in 1999 voor zichzelf met een belasting- en administratiekantoor in Gemert. ‘Ik wilde een onderscheidend kantoor worden, geen kantoor zoals er in Gemert en omgeving al zoveel van zijn,’ verklaarde de nu veroordeelde ondernemer toen. In 2007 besloot hij van zijn eenmanszaak een bv te maken. In dat jaar bouwde hij ook een kantoor aan huis. Hij nam ook meer goed opgeleide medewerkers aan. Daar ging het volgens Van der L. fout. ‘Want de loonsom werd groter, maar de omzet groeide niet helemaal mee.’

Alzheimer

Een ‘fatale fout’ maakte hij naar eigen zeggen in 2013 toen hij verhuisde naar een veel duurder kantoor. Hij hoopte op die plek meer grotere klanten te trekken, maar dat gebeurde niet. De klantenkring die hij op dat moment wel had, was divers. Hij deed de administratie voor kleine bedrijven en particulieren, maar beheerde als bewindvoerder ook de administratie van bijvoorbeeld mensen met een beperking. Een van zijn klanten was een heer op leeftijd die aan Alzheimer leed. Die betaalde 240.000 euro voor verrichtte en nog te verrichten werkzaamheden.

Spijt

Het misbruik dat de man heeft gemaakt van het in hem gestelde vertrouwen en het negeren van de waarschuwingen over zijn gedrag van zijn eigen medewerkers vindt het hof strafverzwarend. In het voordeel van de man weegt het hof mee dat hij volledig heeft meegewerkt aan het politieonderzoek, dat hij meerdere keren spijt heeft betuigd en enkele gedupeerden heeft terugbetaald. Uit onderzoek van de reclassering blijkt dat de kans op herhaling gering is.

Schadevergoeding

Drie gedupeerden hebben een schadevergoeding geëist. Door het faillissement van de verdachte kon de rechtbank hier niet op beslissen. Nu het faillissement van de verdachte is afgewikkeld, konden die eisen tot schadevergoeding alsnog behandeld worden. Maar omdat tijdens het hoger beroep vragen rezen die niet beantwoord konden worden, kan ook het hof niet nu beslissen. De gedupeerden kunnen nog wel via de civiele procedure een schadevergoeding eisen.