AFAS Software stopt als hoofdsponsor van AZ

Na twaalf seizoenen stopt AFAS Software als hoofdsponsor van AZ, maakt de Alkmaarse voetbalclub bekend. Voor AZ betekent dit dat het op zoek gaat naar nieuwe partners voor het shirt, stadion en de jeugdopleiding.

Naamgever

In 2010 verbond AFAS zich voor drie seizoenen aan AZ en werd naast hoofdsponsor ook naamgever van het stadion. Nadien werd de overeenkomst tweemaal verlengd tot uiteindelijk medio 2022. De opening van het AFAS Trainingscomplex in 2016 in Zaanstad betekende een nieuwe fase in de samenwerking tussen beide partijen.

Wederzijdse tevredenheid

“Precies op het juiste moment”, zei Algemeen Directeur Bas van der Veldt van AFAS bij de start van de samenwerking in 2010. “Met de kennis van nu kunnen we met recht spreken over het sponsorschap als een schot in de roos. Buiten de landelijke bekendheid die het ons familiebedrijf heeft gebracht, is het een prachtig voorbeeld dat financiële stabiliteit leidt tot succes”, verklaart Van der Veldt.

Robert Eenhoorn, Algemeen Directeur van AZ: “In de afgelopen twaalf jaar hebben wij met AFAS veel meegemaakt en enorme stappen gezet, onder meer op het gebied van onze jeugdopleiding. We kwamen van ver, maar zij hebben de club door dik en dun gesteund. Dat AFAS ons nu de ruimte geeft een volgende stap te zetten, is wat dat betreft ook veelzeggend. Wij kijken terug op een geweldig partnership met een zeer inspirerende partij, die wij het allerbeste wensen in de toekomst.”