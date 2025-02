Arnold Mars (AFAS): ‘Geld weggeven lucht op’

Het softwarebedrijf maakte twee weken terug bekend dat de aandeelhouders, onder wie de familie van de 44-jarige Mars, 30% van hun aandelen schenken aan goede doelen, omgerekend ongeveer € 600 miljoen. Mars zegt zelf niet gelukkig te worden van meer winst: “Je komt in de Quote 500, waar je dan mee wordt gefeliciteerd. Maar ik zit daar niet op te wachten. Mensen verwachten dat ik er een bepaalde levensstijl op nahoud, maar dat is niet zo.” Zelf is Arnold de zoon van oprichter Piet Mars. “Wij zijn vermogend, we hebben het heel erg goed. Je komt op een punt dat je zegt: genoeg is genoeg. We hoeven niet nog meer.”

Inspireren

Het AD wilde wel weten waarom de schenking per se wereldkundig gemaakt moest worden. Van de families zelf had het niet gehoeven, zegt Mars. “Maar we willen anderen ook inspireren. Niet alleen maar naar de politiek kijken en zeggen hoe slecht het allemaal gaat.” Veel geld weggeven lucht volgens hem op, want rijkdom is soms een last. “Veel mensen hebben snel een mening over geld. Bijvoorbeeld de vriendjes die bij onze kinderen komen spelen, die gaan naar dat ‘grote huis’. Er wordt over je gesproken. Dat is niet altijd leuk. Bovendien moet je nadenken over hoe je dat geld weggeeft aan de volgende generatie. Die last is nu in ieder geval voor 30% minder.”

Werkoverleg gaat over de medewerker

Het geloof speelt een grote rol in de manier waarop het bedrijf wordt geleid. “We willen goed zijn voor elkaar, écht goed doen. We doen alles uit liefde.” Volgens Mars gaan de meeste werkoverleggen nauwelijks over het bedrijf, maar over de vraag hoe het met de medewerkers gaat. “En hoe het dan écht met ze gaat. […] Je mag je toch ook ontfermen over elkaar? Ik vind het juist mooi dat we dat doen. En wat is het tegenovergestelde? Dat je helemaal geen interesse in elkaar hebt.”

‘Willen we een chagrijnig land worden?’

Ontwikkelingshulp ligt de AFAS-aandeelhouders na aan het hart, vandaar dat Mars hard oordeelt over de botte bijl waarmee VS-president Trump hakt en de bezuinigingen in Nederland: “Willen we echt een chagrijnig land worden dat alleen bezig is met zichzelf? Laten we ook voor een ander zorgen. Vertrouw erop dat als je geeft, je meer terugkrijgt. Het maakt het leven zo veel mooier.”

Bron: AD