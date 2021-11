Werkgevers positief over check op QR-code personeel

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zien ruimere mogelijkheden voor werkgevers om te vragen naar een coronatoegangsbewijs wel zitten. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad pleitte onlangs voor inzet van de coronapas op de werkvloer om de stijging van het aantal coronabesmettingen te stoppen.

“Wij delen dat werkgevers de mogelijkheid moeten hebben er eventueel naar te vragen indien de behoefte bestaat in een sector of bedrijf”, laat een woordvoerder namens de twee werkgeversorganisaties weten. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn minder te spreken over het voorstel van Bruls om ook de 1,5 meterregel weer in te voeren. “Dat levert weer nieuwe beperkingen op voor ondernemers en het belangrijkste is nu vooral alles na te leven wat er al ligt aan maatregelen.”

Deloitte vraagt al om alleen met QR-code naar werk te komen

Enkele bedrijven vragen hun personeel al om alleen naar kantoor te komen als ze gevaccineerd zijn. Deloitte wil dat medewerkers een QR-code kunnen laten zien als ze naar kantoor gaan. Ook autoleasebedrif LeasePlan verlangt van werknemers dat ze gevaccineerd zijn als ze naar kantoor komen, maar het bedrijf zegt hier niet op te controleren.

Nog geen wettelijke grondslag

Het is voor werkgevers niet verboden om te vragen of werknemers gevaccineerd zijn, maar ze moeten daar wel een goede reden voor hebben. Werknemers zijn nooit verplicht om antwoord te geven. Er is nog geen wettelijke grondslag voor de inzet van het coronatoegangsbewijs om werknemers te controleren, maar het kabinet onderzoekt of dit aangepast kan worden.

Vakbonden FNV en CNV zijn juist pertinent tegen de inzet van de CoronaCheck-app op de werkvloer.