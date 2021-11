Aantal miljonairs toegenomen, bezittingen vooral aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen

Van de huishoudens in Nederland had op 1 januari 2020 3,5 procent een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Dat zijn 278 duizend huishoudens, ruim 24 duizend meer dan in 2019. Vooral in Bloemendaal en Laren wonen veel miljonairs. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over vermogens. De waarde van de eigen woning en de eventuele hypotheekschuld zijn daarbij meegerekend.

Al sinds 2014 komen er miljonairs bij. In de crisisjaren daarvoor bleef het aantal ongeveer gelijk. Er zijn in 2020 ruim 100 duizend miljonairs meer dan in 2008. Een miljoen euro heeft in 2020 echter wel een andere waarde dan in 2008. Wanneer rekening wordt gehouden met de algemene prijsontwikkeling, waren er in 2020 zo’n 35 duizend miljonairs meer dan in 2008.

Miljonairs hebben 28 keer zoveel vermogen als niet-miljonairs

Miljonairshuishoudens hadden in 2020 een doorsnee vermogen van 1,6 miljoen euro, tegenover een doorsnee vermogen van 56 duizend euro van de overige huishoudens. Het vermogen van miljonairs is hiermee 28 keer zo groot.

Van de miljonairs had 64 procent een vermogen tussen 1 en 2 miljoen euro. Een kwart van de miljonairs had een vermogen tussen 2 en 5 miljoen euro. Een klein deel van de miljonairs, 3 procent, had een vermogen van 10 miljoen euro of meer. Afgelopen jaren is het aandeel grotere vermogens iets toegenomen.

Aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen grootste bezit

In 2020 bestond 45 procent van de bezittingen van miljonairs uit aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen, terwijl 21 procent bestond uit de waarde van de eigen woning. Bij niet-miljonairs vormde de waarde van de eigen woning 75 procent van de bezittingen tegen 4,3 procent aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen. Naarmate het vermogen van miljonairshuishoudens groter is, neemt het aandeel van het aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen in het totale bezit toe en het aandeel van de eigen woning af.

