Aantal Nederlandse miljonairs groeit naar ruim 343.000

Het aantal Nederlanders met een belegbaar vermogen van minstens 1 miljoen dollar steeg met 2,5 procent tot 343.400. Hun gezamenlijke vermogen groeide met 3,8 procent naar 909,8 miljard dollar. Dat blijkt uit het World Wealth Report 2026 van adviesbureau Capgemini.

Volgens het rapport profiteerde Nederland van de aantrekkende economie, hogere inkomens en een herstel van de aandelenmarkten. Het bruto binnenlands product groeide in 2025 met 1,9 procent.

Wereldwijd record

Niet alleen in Nederland nam de rijkdom toe. Wereldwijd steeg het aantal zogenoemde high-net-worth individuals met 7,9 procent tot 25,3 miljoen. Hun gezamenlijke vermogen bereikte met 98,3 biljoen dollar een nieuw record. Volgens Capgemini is dat de grootste jaarlijkse vermogensgroei sinds 2018.

Vooral de allerrijksten profiteerden van de gunstige marktomstandigheden. Het aantal personen met een vermogen van meer dan 30 miljoen dollar nam met 9,4 procent toe tot circa 250.000. Hun vermogen groeide met 9,7 procent, waarmee deze groep voor het tweede jaar op rij sneller groeide dan andere vermogenscategorieën. Capgemini schrijft de groei toe aan sterke aandelenmarkten, afnemende inflatie en optimisme rond kunstmatige intelligentie, dat wereldwijd investeringen en beurskoersen heeft gestuwd.

Europa herstelt

Europa liet na een zwakker jaar in 2024 een duidelijk herstel zien. Het aantal vermogende particulieren in de regio groeide met 6,5 procent. Duitsland kende met een stijging van 11,1 procent een van de sterkste groeicijfers. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk bleef de groei beperkter, met respectievelijk 2,7 en 2,6 procent.

De Verenigde Staten kregen er in één jaar tijd 736.000 miljonairs bij. Daarmee steeg het aantal vermogende particulieren daar tot 8,7 miljoen. Ook Azië-Pacific kende een sterk jaar. Dankzij de groei van de technologiesector en de vraag naar halfgeleiders nam het vermogen in de regio met 10,5 procent toe. Japan en China voegden respectievelijk 436.000 en 154.000 miljonairs toe.

Het Midden-Oosten vormde een uitzondering. Daar daalde het aantal vermogende particulieren met 1,4 procent als gevolg van lagere olieprijzen, geopolitieke spanningen en een afzwakkende arbeidsmarkt.

Aandelen

Vermogende particulieren verhoogden afgelopen jaar hun blootstelling aan aandelen. Begin 2026 bestond gemiddeld een kwart van hun portefeuille uit beursgenoteerde aandelen, tegenover 22 procent een jaar eerder. Ook beleggingen in obligaties en andere vastrentende waarden namen toe. Het aandeel alternatieve beleggingen, zoals private equity en hedgefondsen, daalde licht.

Concurrentie in vermogensbeheer

Het rapport signaleert daarnaast een verschuiving in de manier waarop vermogenden hun vermogen laten beheren. Steeds meer klanten spreiden hun vermogen over meerdere aanbieders. In 2019 werkte nog 39 procent van de vermogende particulieren met één vermogensbeheerder; in 2025 was dat nog slechts 19 procent.

Volgens Capgemini zoekt 88 procent van de vermogende klanten samenwerking met meerdere partijen om toegang te krijgen tot een breder aanbod van beleggingen en specialistisch advies. Daardoor neemt de concurrentie tussen banken, vermogensbeheerders en gespecialiseerde beleggingshuizen verder toe.

Musk

De rijkdom van Elon Musk heeft inmiddels een schaal bereikt die nauwelijks nog voorstelbaar is. Volgens een analyse van The Wall Street Journal bedraagt zijn vermogen circa 970 miljard dollar, waarmee hij dicht bij de grens van één biljoen dollar komt. Om dat bedrag in perspectief te plaatsen: Musk zou met zijn vermogen de Nederlandse staatsschuld van 524 miljard euro bijna twee keer kunnen aflossen. Sinds hij in 1995 begon met ondernemen verdiende hij gemiddeld 3,6 miljoen dollar per uur.

Het grootste deel van Musks vermogen zit vast in zijn belangen in SpaceX en Tesla, maar ook zijn investeringen in Neuralink, The Boring Company en vastgoed dragen aanzienlijk bij. Zijn vermogen nadert bovendien de omvang van de totale Nederlandse economie in één jaar en is groter dan de jaarlijkse economische productie van meer dan 125 landen. Daarmee is Musk niet alleen de rijkste persoon ter wereld, maar ook rijker dan historische grootheden als John D. Rockefeller ooit waren in verhouding tot de economie van hun tijd.