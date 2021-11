Btw-vrijstelling mondkapjes komt niet meer terug

Er komt geen nieuwe vrijstelling van de btw op mondkapjes en zelftests. De prijzen van mondkapjes zijn nu dusdanig laag dat het demissionaire kabinet het ondanks de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen niet nodig vindt om een btw-vrijstelling door te voeren. Dat meldt het ministerie van Financiën aan Nu.nl.

Bij de uitbraak van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 werd de btw op mondkapjes verlaagd van 21 naar 0 procent. Dat was een tijdelijke maatregel, die op 30 september 2021 afliep.

Het aantal besmettingen is inmiddels echter weer flink aan het stijgen. Het ministerie wijst er echter op dat mondkapjes niet meer schaars en daarmee ook duur zijn. “Inmiddels zijn mondkapjes volop verkrijgbaar en zijn de prijzen fors gedaald”, aldus een woordvoerder van het ministerie. “Daardoor is de consument nu zelfs mét btw minder kwijt dan destijds zonder btw.” Een btw-verlaging is daarom niet meer nodig, vindt het demissionaire kabinet.

Zelftests

Ook voor de zelftests is een verlaging niet aan de orde, aangezien consumenten zich sowieso gratis kunnen laten testen. Daarnaast kan iedere Nederlander twee gratis zelftests bestellen en zijn de tests gratis beschikbaar op scholen.

Bron: nu.nl