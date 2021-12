Gebrekkige boekhouding douane kost Nederland miljoenen

Nederland moet tientallen miljoenen euro’s nabetalen aan Brussel als gevolg van problemen met de boekhouding van de douane. Het gaat om invoerrechten die als zogeheten Traditionele Eigen Middelen (TEM) worden afgedragen aan de EU. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Hoekstra Financiën.

Boekhouding douane

De Europese Commissie controleert of EU-lidstaten heffing, inning en afdracht goed uitvoeren en als zij van mening is van niet, volgt een bevinding met soms een verzoek om nabetaling van TEM. De Commissie komt in een rapport tot de algemene conclusie dat de betrouwbaarheid van de boekhouding van de Nederlandse douane “niet bevredigend” is en wijst op tekortkomingen in het boekhoudsysteem van de TEM. Een belangrijk aandachtspunt in het recente inspectierapport is de betrouwbaarheid van de TEM-boekhouding zoals die nu nog door de Douane wordt gevoerd. Naast de Commissie heeft ook de Europese Rekenkamer (ERK) Nederland hier recent op gewezen. Naast de betrouwbaarheid van de boekhouding heeft de Commissie individuele invoerdossiers beoordeeld. Voor verschillende van die dossiers verzoekt de Commissie om een nabetaling van TEM.

Nabetalingen

Nederland is al eerder met zeer hoge bedragen aan nabetalingen TEM en (potentieel verschuldigde) vertragingsrente geconfronteerd. Ook nu is dat weer het geval. In eerste instantie betaalt Nederland een kleine 10 miljoen euro definitief en stelt bijna 88 miljoen euro ter beschikking onder voorbehoud. Het uiteindelijke bedrag kan hoog oplopen, door de hoge rente die over dit soort afdrachten wordt gerekend.

Oplossing

‘Het kabinet is zich bewust van de huidige tekortkomingen en werkt aan een oplossing’, schrijft minister Hoekstra. ‘De overstap naar een geautomatiseerde afdrachtenadministratie is de belangrijkste stap richting deze oplossing. Dit is een omvangrijk ICT-project dat vertragingen heeft opgelopen doordat andere trajecten prioritair waren, zoals bijvoorbeeld de invoering van het douanewetboek van de Unie en de Brexit. Op dit moment is het project in de eindfase. De oplevering is voorzien in 2022’.

Kamerbrief over afdracht Traditionele Eigen Middelen