DH Accountants wordt Inspea

De nieuwe naam – een samentrekking van inspirerend en easy – weerspiegelt de overtuiging dat eenvoud inspireert, en sluit aan bij de heldere, toegankelijke stijl die het kantoor kenmerkt. De geschiedenis van DH Accountants gaat terug tot 1964.

Van DH naar Inspea

Hoewel de afkorting ‘DH’ voor bestaande klanten een vertrouwd begrip is, was het tijd voor een merknaam die ook nieuwe relaties en medewerkers aanspreekt. En die goed past bij de waarden, werkwijze, ambitie en toekomstvisie van het kantoor. De afgelopen jaren is het kantoor gegroeid en heeft het zijn dienstverlening verbreed. “De kern van onze dienstverlening blijft onveranderd,” aldus partner Herman Assink. “Wij ondersteunen ondernemers bij hun financiële processen, brengen overzicht en bieden inzicht. Daarmee creëren we rust en ruimte om te kunnen ondernemen. Met Inspea geven we die belofte een eigentijdse uitstraling.”

Doen wat je belooft

Inspea wil een compagnon op afstand zijn voor ondernemers. Met een nuchtere aanpak, heldere informatie en deskundige begeleiding ondersteunt het kantoor bedrijven in hun groei. Assink: “Die aanpak komt duidelijk terug in onze naam, visuele identiteit en vernieuwde website.” De nieuwe naam is vanaf donderdag 19 juni in gebruik. Klanten worden actief geïnformeerd en stap voor stap meegenomen in de overgang van DH naar Inspea. De dienstverlening blijft ongewijzigd – met dezelfde gezichten, dezelfde kwaliteit en hetzelfde persoonlijke contact.