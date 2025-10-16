Van Lienden & Kooistra verder als VLK accountants & adviseurs

Het 40-jarige Van Lienden & Kooistra presenteert een nieuwe merkidentiteit. Met een andere naam, logo en website onderstreept het accountantskantoor dat zijn focus blijft liggen op het familiebedrijf.

Van Lienden & Kooistra is al vier decennia bekend bij ondernemers in midden-Nederland. Het kantoor heeft besloten door te gaan onder de naam VLK accountants & adviseurs. Gelijktijdig is een modern logo geïntroduceerd en is de volledig vernieuwde website vlkadviseurs.nl gelanceerd.

De nieuwe merkidentiteit weerspiegelt de ontwikkeling die het kantoor de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. VLK werkt al lange tijd niet alleen als accountant, maar ook als adviseur en sparringpartner voor ondernemers. De nadruk ligt daarbij op familiebedrijven. Met vestigingen in Barneveld en Rhenen en een team van circa 50 medewerkers biedt VLK een brede expertise op het gebied van accountancy, belastingen en HR- en salarisadvies.