Van overleven naar leiden: de stap die elk kantoor móét zetten

De afgelopen jaren hebben veel accountantskantoren in een soort overlevingsstand gezeten. De digitale transitie, het tekort aan personeel, toenemende klantverwachtingen – het is veel.

In zo’n omgeving is het begrijpelijk dat je je vooral richt op het afvinken van taken en het overeind houden van de dagelijkse operatie. Maar er komt een moment dat overleven niet meer genoeg is.

Dat moment is nu

De kantoren die nú kiezen voor modernisering, pakken de regie terug. Zij bouwen niet alleen aan stabiliteit, maar aan groei. Aan aantrekkelijkheid voor nieuw talent. Aan sterkere klantrelaties. Ze nemen weer de leiding, in plaats van achter de feiten aan te lopen.

Kantoren zoals KAB, Van der Flier en Bond zijn daar concrete voorbeelden van. Zij werkten jarenlang op de klassieke manier: documenten op een netwerkschijf, communicatie via e-mail, veel dubbel werk en weinig overzicht. Met hulp van Irrus hebben ze dat volledig omgedraaid. SharePoint is nu het kloppend hart van hun digitale kantoor, gekoppeld aan hun CRM of administratiepakket.

Wat betekent dat in de praktijk?

Bij het aanmaken van een klant in het systeem, ontstaat automatisch een klantdossier in SharePoint. Dit dossier is niet zomaar een mapje, maar een slimme omgeving waarin klantdata, documenten, taken, notities en communicatie samenkomen. Alles is voorzien van metadata, beveiligd volgens AVG-richtlijnen, en toegankelijk via Microsoft Teams. Je werkt dus veilig samen met collega’s en klanten, zonder te verdwalen in losse bestanden en eindeloze mailwisselingen.

Die structuur zorgt voor rust in het team. Medewerkers weten precies waar ze moeten zijn. Ze kunnen zelfstandig werken, communiceren sneller en leveren consistenter werk. En dat scheelt niet alleen tijd, het verlaagt ook de werkdruk. Zeker in piekperiodes maakt dat een enorm verschil.

Maar het gaat verder dan efficiëntie. Deze kantoren zijn nu in staat om echt te adviseren. Doordat alle klantinformatie gestructureerd is opgeslagen, wordt het mogelijk om inzichten te halen uit dossiers. Denk aan het proactief signaleren van kansen of risico’s, of het inzetten van AI zoals Microsoft Copilot om processen te automatiseren. Dat is geen toekomstmuziek – dat is nu al mogelijk, mits je de basis goed hebt ingericht.

Veel kantoren denken dat dit alleen haalbaar is voor grote organisaties met een eigen IT-afdeling. Maar dat is niet zo. De kracht van Irrus zit juist in het bieden van een gestandaardiseerde oplossing (80%) die afgestemd wordt op jouw manier van werken (20%). Dat maakt het haalbaar, schaalbaar én betaalbaar – ook voor kleinere kantoren.

De overstap van overleven naar leiden begint met één stap: besluiten dat je het anders wilt.

