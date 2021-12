Openstaande aangiften schenkbelasting voortaan inzichtelijk

In het onderdeel ‘Schenkbelasting’ op Mijn Belastingdienst kan onder het jaar voortaan worden bekeken of er nog een aangifte voor de schenkbelasting openstaat.

Die aangifte kan de belastingplichtige vervolgens openen of verwijderen. ‘Met een openstaande aangifte bedoelen wij een online formulier dat is ingevuld, maar nog niet is ondertekend en verstuurd. De melding kan voor verwarring zorgen. Het kan namelijk gaan om opgeslagen gegevens van een aangifte die u voorheen niet terug zag op Mijn Belastingdienst. Hierdoor is het mogelijk dat u inmiddels een nieuwe aangifte schenkbelasting hebt ingevuld, ondertekend en verzonden. In dat geval kunt u de openstaande aangifte ‘Verwijderen’, licht de fiscus toe.