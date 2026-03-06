Home » Kamer wil fiscale vrijstelling voor schenking aan kinderen behouden

Kamer wil fiscale vrijstelling voor schenking aan kinderen behouden

Fiscaal, Nieuws

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil het hogere belastingvrije bedrag voor schenkingen van ouders aan hun kinderen behouden. Daarmee keren verschillende partijen zich tegen een ambtelijk advies om in dit fiscale voordeel te snijden. Dat blijkt uit een rondgang van De Telegraaf langs fracties in de Kamer.

6 maart 2026 door Accountancy Vanmorgen

Volgens de krant spreken in elk geval VVD, PVV, CDA, JA21, FVD, Groep Markuszower (GM), BBB, ChristenUnie, SGP, 50Plus en het Kamerlid Keijzer zich uit tegen een beperking van de vrijstelling. Coalitiepartij D66 heeft nog niet gereageerd op het verzoek om commentaar.

Ambtelijk advies

Aanleiding is een ambtelijk advies om te snijden in het hogere belastingvrije bedrag dat ouders aan hun kinderen kunnen schenken. Staatssecretaris Eerenberg (Fiscaliteit) gaat daar voor de zomer op reageren. In het advies stellen de ambtenaren voor geen ruimer fiscaal voordeel te geven voor ouders die geld aan hun kinderen schenken. Dat kan nu tot 6908 euro belastingvrij, bij alle andere schenkingen moet er belasting worden betaald bij een gift van boven de 2769 euro. Dat verschil moet worden afgeschaft of verkleind, adviseren de ambtenaren.

Weerstand Kamer

In de Kamer stuit het idee op brede weerstand. “Je kinderen een financieel handje helpen hoort bij omzien naar elkaar”, zegt CDA-Kamerlid Van Dijk. “Dat gaan we niet veranderen.” Ook bij JA21 klinkt kritiek op het idee om de schenkingsvrijstelling te beperken. Kamerlid Hoogeveen stelt dat er volgens hem opnieuw naar manieren wordt gezocht om extra belasting te heffen. Andere partijen stellem dat, als het kabinet extra inkomsten nodig heeft, die volgens hen beter elders gezocht kunnen worden.

Ook andere christelijke partijen reageren kritisch op een mogelijke ingreep. “Voor ons is dit geen optie”, zei SGP-Kamerlid Flach. ChristenUnie-Kamerlid Grinwis spreekt van “gepruts in de marge” en vindt dat het kabinet zich beter kan richten op „een fundamentele hervorming van het belastingstelsel” in plaats van “ouders pesten die hun kind een paar duizend euro schenken, bijvoorbeeld voor de studie of een startend bedrijfje.”

Bron: Telegraaf

Tags: schenkbelasting, schenkingsvrijstelling

