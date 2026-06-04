Nieuw formulier moet bezwaar tegen schenkbelasting vereenvoudigen

Wie het niet eens is met een aanslag schenkbelasting kan gebruikmaken van een speciaal bezwaarformulier. Volgens de Belastingdienst maakt dit het gemakkelijker om een bezwaar volledig en overzichtelijk in te dienen. Doordat alle relevante informatie direct wordt uitgevraagd, kan een dossier sneller worden beoordeeld.

Belastingplichtigen die bezwaar willen maken, moeten dat doen binnen zes weken nadat de aanslag is opgelegd. De Belastingdienst streeft ernaar om binnen drie maanden een beslissing te nemen. In sommige gevallen kan de behandeling met maximaal zes weken worden verlengd.

Is de bezwaartermijn verstreken, dan bestaat nog de mogelijkheid om de Belastingdienst te vragen de aanslag opnieuw te beoordelen. Zo’n verzoek om ambtshalve herziening moet schriftelijk worden ingediend en kan tot vijf jaar na de schenking worden gedaan. Anders dan bij een regulier bezwaar kan tegen de uitkomst van deze procedure geen beroep worden ingesteld.

Op de website van de Belastingdienst staat een toelichting op het nieuwe formulier, inclusief informatie over de vereiste stukken en de verdere afhandeling van een bezwaar.