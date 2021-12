KPMG ziet omzet met 8% groeien, vooral adviesdiensten doen het goed

KPMG noteert over fiscaal jaar 2021 een omzetgroei van 8% in Nederland, meldt het accountantskantoor vrijdag in het jaarverslag. De adviespraktijk van KPMG droeg daar met 12% groei stevig aan bij.

De economische opleving en het recordaantal fusies en overnames leidden tot een toename van Deals-activiteiten. Dat geldt eveneens voor diensten op het vlak van supply chain management en strategie. Ook de groei van KPMG’s digitale dienstverlening zet zich voort met een toename van 20% in de afgelopen twee jaar. Het boekjaar van KPMG loopt van 1 oktober tot 30 september. Eerder deze maand publiceerde KPMG International wereldwijde bedrijfsresultaten.

Stephanie Hottenhuis, CEO KPMG NV: “We zijn een ‘people-driven’ organisatie waarin de menselijke verbinding voorop staat. Dat is van cruciaal belang voor vooruitgang van onze medewerkers, klanten en de samenleving. Geen technologie zal dat veranderen. In deze uitdagende tijden hebben we daarom meer geïnvesteerd in onze medewerkers. Dat heeft zich vertaald naar hogere medewerkerstevredenheid en een sterkere marktpositie.”

De groei van de auditpraktijk (+6%) werd gedreven door een toegenomen vraag in combinatie met verbeterde efficiency dankzij investeringen in slimme audittechnologie en de inrichting van Centers of Excellence. KPMG heeft zich goed gepositioneerd in de verplichte accountantsroulatie van beursgenoteerde ondernemingen en won veel nieuwe contracten.

“De ontwikkelingen in de auditpraktijk zijn spannend: nieuwe technologie verdiept de mogelijkheden van de accountant en de aandacht voor niet-financiële informatie verbreedt het werkveld. We zijn tevreden met de inspectieresultaten van afgelopen drie jaar. Deze zijn positief over de auditkwaliteit bij KPMG en motiveren ons om onze kwaliteitsagenda voort te zetten,” aldus Hottenhuis.

Vooruitzicht: verduurzaming van de economie

In het afgelopen jaar is de Environment, Social & Governance (ESG) dienstverlening sterk gegroeid. KPMG helpt bedrijven te verduurzamen en heeft daarvoor eerder een wereldwijde investering van $1,5 miljard USD aangekondigd. In Nederland zal KPMG begin 2022 samen met een gerenommeerde universiteit een ESG-academie oprichten die beschikbaar komt voor iedereen die deze transitie wil versnellen om zo een eerlijker en duurzamere economie mogelijk te maken.

Hottenhuis: “ESG-kennis en -vaardigheden worden basisvaardigheden, net als kennis van digitalisering. Daarom is het niet alleen voldoende om die kennis met onze eigen medewerkers te delen, maar juist ook open te stellen voor anderen.”

Om de duurzaamheidstransitie verder te faciliteren, geeft KPMG vanaf komend ‘jaarverslagenseizoen’ het klimaat een prominente plek in de controle van beursgenoteerde ondernemingen. Hiermee opent het bedrijf een dialoog met haar klanten over de verankering van duurzaamheid in organisaties.

