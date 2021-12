HET JAAR VAN (18) Machiel Gosschalk: ‘Ik vind de ondernemersdrift van Nederland echt inspirerend’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Machiel Gosschalk, Next Gen Leider/Senior Manager Familiebedrijven bij BDO.

Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

De weerbaarheid en slagkracht van familiebedrijven aan de ene kant. De druk op de familie en de verandering van de dynamiek aan de andere kant. Familiebedrijven worden niet meer of minder getroffen door de coronacrisis. Echter zie ik wel dat familiebedrijven, indien ze hun huis goed hebben staan en hetzelfde doel gezamenlijk nastreven, succesvol zijn in flexibel opereren. Dit vraagt echter wel iets van de familie. Evenals de onzekere tijden voor sommigen, brengt dit een nieuw soort dynamiek.

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

Mijn kinderen zijn een continue spiegel voor mij in heel veel opzichten. Zij zorgen voor de juiste prioritering in het leven en de nuance in belang. Zo benaderen veel familiebedrijven natuurlijk ook hun gedachtegoed. Continu worden familie- en bedrijfsbelangen met elkaar afgewogen. Daarnaast leer ik van mijn coaches (Tijn van Elderen, Ernst Groenteman en Henk Verschuur) ook veel. Elk jaar kom ik er steeds meer achter wat ik wel of niet kan en/of energie in moet steken. Als laatste ben ik dit jaar van EY naar BDO geswitcht. Zij hebben de ‘familiebedrijfskunde’ op een dusdanig hoog niveau dat je er elke dag lessen uit haalt.

Wat moeten we in 2022 echt anders gaan doen?

In een eerdere blog op de site begon ik over ‘(On)bewust, (On)bekwaam’. Wat ik echt nog heel veel fout zie gaan is dat adviseurs, fiscalisten en accountants met alle goede bedoelingen families proberen te helpen op het familiepsychologische vlak. Bijvoorbeeld door kort de onderwerpen van een familiestatuut te bespreken en dit in een verslag te werken. Echter niet realiserend dat dit als olifant door de porseleinen kast kan werken. Hierdoor worden onderwerpen besproken maar niet opgelost, sterker nog versterkt. Dit is echt een apart vak en ik hoop dat de adviseurs van Nederland in 2022 mans genoeg zijn om op dit soort onderwerpen bewust onbekwaam te worden en de juiste expertise hierbij te halen. Zodoende helpen we met z’n allen de familiebedrijven van Nederland langer te blijven bestaan.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2022?

Enorm veel. Familiebedrijven krijgen steeds meer zichtbaarheid in het belang voor de Nederlandse economie, maar ook qua onderzoek. Sinds 10 jaar erkennen we dat er een andere benadering nodig is voor familiebedrijven dan andersoortige bedrijven, omdat er ook nog een familie is. Die loopt als een rode draad door het bedrijf heen en daar moeten we wat mee. Je ziet nu de positieve resultaten bij de bedrijven die wel hun ‘family governance’ goed op orde hebben. Juist op dat vlak is BDO de beste en grootste, dit biedt natuurlijk enorme kansen. Maar alleen kunnen we niet zorgen voor het behoud van het Nederlandse familiebedrijf. Ook de accountants en fiscalisten van andere kantoren, die niet deze expertise hebben, zullen moeten onderkennen dat dit nodig is en dit hun rol versterkt in plaats van in gevaar brengt.

In hoeverre blijft corona ons het komende jaar parten spelen?

Sommige branches zijn in hun core geraakt. Dit zie je nu weer. Ben je net als restaurant weer aan het opbouwen, komt er een derde lockdown. Deze branches blijven door corona een risicogebied. Wat ik wel zie is dat het hen niet alleen parten speelt, maar ook echt veel verandering in positieve zin teweeg brengt. Opvolgers die hun kansen pakken, families die nader tot elkaar komen, innovaties die worden doorgevoerd, digitaliseren dat voorheen niet mogelijk bleek binnen een week gerealiseerd wordt. Ik ben zelf een enorme aanhanger van verandering, want waar verandering is, zijn kansen.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2022 jouw beste wensen en waarom?

Mijn vrouw. Door Tijn van Elderen heb ik geleerd een balans te vinden tussen de 5 W’s. Werk, wederhelft, welzijn, wonen en wijsheid. Ik geloof erin dat je alles in balans moet zien te houden en anders dus je wijsheid moet gebruiken om het te veranderen. Zodoende heb ik ook de switch naar BDO gemaakt op werkgebied. Maar toch echt wel in alles wat ik doe is er een steunpilaar thuis die zorgt dat ik mij kan focussen op mijn werk. Als geheel wens ik alle familiebedrijven veel succes toe aankomend jaar. Dat zij met een gezonde familierelatie 2022 door mogen komen. Om die te behouden of die te verbeteren, mogen ze me altijd bellen.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Ik vind de ondernemersdrift van Nederland echt inspirerend. Bijna elke dag hoor ik weer nieuwe verhalen waarin ondernemers hun familiegeschiedenis delen, de reis die ze hebben meegemaakt, wat goed is gegaan en wat er beter kon. Opmerkingen als ‘ik sta altijd één keer meer op dan dat ik val’, ‘mensen geven vaak op net voordat ze het succes bereiken’. Het inspireert me enorm om te zien bij deze mensen dat als je echt wat wil, je het ook kan bereiken. Doorzettingsvermogen, doen, omdenken en altijd met oog voor de medemens en de familie. Prachtig.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2022?

Wij zijn de beste en de grootste familiebedrijvenadviseur van Nederland. Dit willen we natuurlijk behouden, sterker nog: uitbreiden. Ik geloof er heilig in dat we met het huidige team de kern goed op orde hebben. In de markt zijn we enorm zichtbaar en worden we nu ook erkend als de kennispartner voor familiebedrijven. Qua familiebedrijven stel ik als doel, net als alle jaren, mijn steentje bij te dragen om een groter percentage de volgende generatie te laten behalen dan nu het geval is. Onder andere door de gesprekken en verwachtingen te begeleiden, opvolgers op te leiden en families van elkaar te laten leren. Zodoende hebben we ook de familiebedrijvenacademie opgericht: voor elke fase in het leven van een familielid de juiste educatie.

Privé is het hoofddoel een balans te houden tussen de 5 W’s en het zijn van een goede vader.