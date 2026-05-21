Ook BDO intensiveert samenwerking met Defensie rondom reservisten

BDO heeft een convenant ondertekend met het Ministerie van Defensie om medewerkers die actief zijn als reservist beter te ondersteunen. Met de samenwerking wil het accountants- en advieskantoor bijdragen aan de uitbreiding van het aantal reservisten in Nederland.

Namens BDO ondertekende CFO/COO Leon Jansen het convenant samen met staatssecretaris Derk Boswijk. Het kantoor bouwt daarmee verder op een eerder ingevoerd reservistenbeleid. Medewerkers krijgen de mogelijkheid hun werk bij BDO te combineren met een rol binnen Defensie en kunnen jaarlijks vijf dagen betaald verlof opnemen voor activiteiten als reservist.

Maatschappelijke rol

BDO wijst op die wisselwerking. Volgens het kantoor doen medewerkers via hun inzet als reservist ervaring op met leiderschap, samenwerking en besluitvorming onder druk. Die kennis en ervaring nemen zij vervolgens mee terug naar de werkvloer. Met de nieuwe samenwerking onderstreept BDO naar eigen zeggen dat maatschappelijke betrokkenheid en professioneel werken hand in hand gaan.

Defensie zet in op verdere groei van het aantal reservisten, mede door de veranderende geopolitieke situatie en de behoefte aan een weerbaardere krijgsmacht. Accountants- en advieskantoren lijken daarin nadrukkelijker een rol te willen spelen. Ook KPMG tekende deze maand een intentieverklaring met Defensie om de samenwerking te intensiveren. Daarbij werden afspraken gemaakt over gedeeld werkgeverschap, de inzet van reservisten en het delen van kennis en expertise. Ook voerde KPMG een reservistenverlofregeling in om medewerkers ruimte te geven een reservistenrol te vervullen naast hun reguliere werkzaamheden.