Peter Hofwegen nieuwe bestuursvoorzitter bij Van Oers

Op 1 januari heeft Martin van Dijke na acht jaar het bestuursvoorzitterschap van Van Oers overgedragen aan Peter Hofwegen.

Hofwegen is precies acht jaar werkzaam bij Van Oers. Hij werkte voordien twintig jaar in de bankenwereld. ‘Daarna wilde ik iets anders’, licht hij toe in een interview op de site van Van Oers. ‘Ik begon op de dag dat Martin zijn eerste speech als bestuursvoorzitter gaf. Overigens had ik vooraf niet de intentie om bestuursvoorzitter te worden. Ik ben eerst begonnen een klantenkring en een eigen praktijk op te bouwen in organisatieadvies en IT-advies, zonder enige verwachting. Later kwam ik in onze commissie strategie en in het dagelijks bestuur. Nu ik de rol van Martin overneem, vind ik dat een eer en een grote uitdaging’, aldus de nieuwe bestuursvoorzitter.

Voorbereiding overdracht

Van Dijke wist al lange tijd dat hij dit jaar zou terugtreden: ‘De afgelopen tijd werkten we achter de schermen intensief samen aan het voorbereiden van de overdracht. Ik wist immers al toen ik aantrad dat ik uiterlijk op mijn 58ste de hamer zou overdragen. Om de continuïteit en dynamiek van de organisatie te waarborgen, ben je bij Van Oers maximaal tot en met je 58ste bestuursvoorzitter. Als je je einddatum kent, geeft dat de rust en het comfort om er maximaal voor te gaan. Peter weet de strategie goed te vertalen naar acties. Hij is een enorme doener, die wél eerst nadenkt voordat hij iets doet. Met zijn strategische en verbindende kwaliteiten wordt hij door iedereen gedragen. De afgelopen jaren hebben we intensief samengewerkt, dikwijls deelden we zelfs een kamer. En hoewel we voortdurend hard aan het werk waren, was er altijd ruimte voor humor en gezelligheid.’

Opener geworden

Volgens Hofwegen is de organisatie met Van Dijke als bestuursvoorzitter opener geworden. ‘Het adagium in de afgelopen periode was slim vertrouwen. Dat betekent dat iedereen binnen Van Oers de maximale vrijheid geniet en er openheid is over de strategie. Met de ruimte voor medewerkers om te leren en zich te ontwikkelen. Anders gezegd: mensen zo faciliteren dat ze zich goed voelen en optimaal kunnen functioneren. Dan haal je het beste in mensen naar boven’, aldus Van Dijke. In de afgelopen acht jaar is het aantal medewerkers bij Van Oers van 220 naar 400 gegroeid, volledig door autonome groei. Het bedrijf bezet de twintigste positie in de AV-top 50 met een omzet van € 36,8 miljoen (2020).

Van Dijke blijft verbonden aan Van Oers: ”Ik zal Peter ondersteunen waar nodig en projecten oppakken die te maken hebben met de ontwikkeling van Van Oers naar een nog meer IT-gedreven organisatie. Bovendien blijf ik in de global board van Leading Edge, het wereldwijde internationale netwerk van accountantskantoren waarbij Van Oers is aangesloten.’