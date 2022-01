Financiën geeft zicht op fiscale behandeling BOR-advieskosten

Financiën heeft naar aanleiding van een WOB-verzoek inzicht gegeven in hoe de Belastingdienst omgaat met advieskosten in het kader van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Die zijn over het algemeen niet als zakelijke kosten aan te merken en dus niet aftrekbaar.

Een niet nader genoemd kantoor had het verzoek ingediend om meer duidelijkheid te krijgen over de fiscale behandeling van advieskosten in het kader van de BOR. Kort gezegd luidt het standpunt van de Belastingdienst dat die in beginsel niet aftrekbaar zijn. Van belang is het motief waarmee de kosten zijn gemaakt. ‘BOR-advieskosten worden gemaakt ten behoeve van de aandeelhouder en niet ten behoeve van de onderneming’, aldus een van de openbaar gemaakte memo’s. Om die reden is in beginsel aftrekbaarheid niet mogelijk.

Uitzonderingen

Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om een faciliteit ter zake van een fusie in het bedrijfsbelang. ‘Dat zal dus steeds per situatie moeten worden getoetst. Een fusie is niet hetzelfde als de BOR. […[ Een fusie in het bedrijfsbelang kan zakelijk zijn, maar een procedure die alleen gaat over de vraag of een aandeelhouder een voordeel kan genieten is dat niet.’ Onder BOR-advieskosten verstaat de fiscus alle kosten die niet gemaakt zouden zijn als er geen bedrijfsopvolging zou zijn geweest. Kosten voorafgaand aan de schenking zijn over het algemeen niet aftrekbaar.

