Ewald Engelen: ‘Van Rij maakte carrière met faciliteren belastingontwijking’

In zijn column in de Groene Amsterdammer heeft hoogleraar Ewald Engelen felle kritiek op de aanstelling van Marnix van Rij als staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst. Die zou als partner van EY zijn carrière en fortuin hebben gemaakt met ‘het verkopen van belastingontwijkingsconstructies aan multinationals’.

Nederland belastingparadijs

Engelen vindt al jaren dat Nederland, samen met Ierland, een belastingparadijs is voor multinationals. En ook dat de belastingwetgeving mede ‘wordt gekneed’ door fiscalisten van EY, Deloitte, KPMG en PwC, die belastingontwijking door multinationals faciliteren. Tot grote ergernis van Engelen heet de man die de komende jaren verantwoordelijk wordt voor de belastinginning Marnix van Rij die ‘als partner van EY zijn carrière en fortuin heeft gemaakt met het verkopen van belastingontwijkingsconstructies aan multinationals’. CDA’er Van Rij was van 1998 tot 2019 partner bij EY en is daar nu nog actief als Global Family Enterprise Leader.

Belastingoptimalisatie

De columnist stelt ook dat Van Rij als NOB-voorzitter jarenlang belangenbehartiger van de beroepsgroep van belastingadviseurs is geweest. Ook zou de nieuwe bewindspersoon, als Engelen ‘de kranten mag geloven’, mogelijkerwijs zelf aan ‘belastingoptimalisatie’ doen, ‘zoals het in het dieventaaltje van de fiscalist heet’. Dat Van Rij na zijn bezoek aan premier Rutte zei dat ‘Nederland geen belastingparadijs is en dat ook nooit gaat worden’ doet voor de columnist de deur dicht. Het lijkt erop dat Engelen de komende jaren aan onderwerpen voor zijn column geen gebrek heeft.